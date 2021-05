Db-Öbb EuroCity, dal 27 maggio torna la tratta Monaco-Rimini













Al via dal 27 maggio il collegamento giornaliero Monaco-Rimini-Monaco dei Db-Öbb EuroCity che sarà operativo fino all’11 settembre 2021, con l’obiettivo di facilitare l’arrivo dei turisti tedeschi e austriaci sulle coste romagnole.

I treni Db-Öbb EuroCity, che viaggiano tra la Germania e l’Italia su questa tratta, collegheranno tutti i giorni, Monaco a Rimini. L’EC85 con partenza alle 8.51 da Monaco effettua le sue fermate a Bologna e Cesena; mentre il rientro da Rimini, con il primo EC84, è operativo dal 28 maggio alle 10.35.

La cittadina romagnola si conferma essere un’importante destinazione per DB Bahn Italia. Utilizzando questi collegamenti ferroviari i turisti potranno abbandonare l’auto e viaggiare in treno, soggiornare in Romagna e godere dell’ampia proposta di vacanza di questa destinazione turistica. I biglietti sono disponibili dall’Italia alla Germania a partire da 27,90 euro, dall’Italia all’Austria a partire da 19,90 euro e per i collegamenti in Italia a partire da 9,90 euro.