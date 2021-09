David Kong lascia la guida di Best Western dopo vent’anni













L’ormai leggendario David Kong lascerà a fine anno il timone di Bwh Hotel Group, di cui è presidente e chief executive officer. L’amministratore delegato più longevo del settore dell’hospitality Usa, è entrato a far parte della catena nel 2001 e ne ha preso le redini tre anni dopo, trasformando il volto dell’azienda.

«Un leader unico il cui contributo al nostro Gruppo ha un valore davvero inestimabile», commenta Ishwar Naran, board chairman di Bwh Hotel Group. Un grazie carico di emozione arriva anche da Giovanna Manzi, ceo in Italia, che riconosce a Kong la grande capacità di «guidare il gruppo in un tempo di radicali cambiamenti, attraverso momenti complessi e incredibili rinascite, riuscendo sempre a trovare la sintesi tra competenza e innovazione». La manager ricorda, inoltre, «come un onore ricevere dalle sue mani i premi quale migliore affiliato nel 2007 e nel 2018 come attestazione del suo riconoscimento e del nostro impegno».

«David Kong è riconosciuto nel nostro mercato come un leader profondamente attento alle persone», afferma Chip Rogers, presidente e ceo di American Hotel & Lodging Association.

Un saluto sentito arriva anche dai colleghi-competitor. «È stato un mentore per molti di noi in tutti questi anni», aggiunge Geoff Ballotti, presidente e ceo di Wyndham Hotels & Resorts. «David ha condotto l’azienda attraverso una trasformazione significativa da una a una famiglia di brand», afferma Pat Pacious, numero uno di Choice Hotels International. «Tutti gli affiliati di Best Western provano lo stesso sentimento di famiglia e penso che David lo abbia nutrito mentre guidava la compagnia attraverso una profonda trasformazione», aggiunge Mark Hoplamazian, presidente e ceo di Hyatt Hotels Corporation.

«L’eredità di David è l’integrità di una promessa, mantenere la parola data e agire di conseguenza», dichiara Roger Dow, presidente e ceo di U.S. Travel Association.

Kong ha iniziato la sua lunga carriera nell’ospitalità come lavapiatti e aiuto cameriere. Quando arrivò negli Stati Uniti da Hong Kong da giovane uomo, come molti immigrati prima di lui, non aveva denaro né lavoro o conoscenze che gli dessero aiuto. La sua è stata una vera scalata al successo nel settore alberghiero, che ha trovato slancio nell’etica e nei valori trasmessigli dai genitori.

«Questa azienda mi ha autorizzato a sognare con coraggio il futuro e a seguire i miei sogni senza esitazione», sono le parole con cui Kong saluta Best Western.

Kong, come molti, ha affrontato la sua più grande sfida nel 2020. Dall’inizio della pandemia, è stato intensamente impegnato al fianco degli albergatori, aiutandoli a sostenere il loro business e proteggendo le famiglie, trasmettendo speranza e incoraggiando chi si sentiva schiacciato dalle difficoltà.

Il nuovo ceo sarà presentato ufficialmente il prossimo 7 ottobre 2021 in occasione della Convention annuale Bwh.