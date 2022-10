Datagest in fiera a Rimini: “Con Aves valorizziamo i clienti”

L’innovazione è da sempre il punto di forza del gestionale Aves della software house Datagest (che sarà presente in fiera a Rimini presso lo stand 080, Padiglione A1), «e mai come in questo momento possedere un vantaggio competitivo tecnologico può valorizzare il lavoro dei nostri clienti», fa sapere il sales manager Matteo Sagrati.

Per questo, «siamo felici di poter incontrare nuovamente di persona gli operatori e raccontare le novità che abbiamo messo in campo in questi ultimi anni per trasformare un momento difficile in un’opportunità». La software house conta 3 sedi (a Pesaro, Milano e Roma), 45 professionisti e 28 anni di esperienza e lavora esclusivamente nel mondo del turismo. Aves.net è il motore delle attività di oltre 700 tra i maggiori t.o, agenzie di viaggi, network e Ota in Italia ed è una piattaforma aperta e integrata con qualsiasi sistema tramite Xml, Api, Webservices e Channel Manager.