Dat Volidisicilia volerà da Lampedusa a Napoli in estate













Dat-Volidisicilia opererà un nuovo collegamento tra l’aeroporto di Napoli Capodichino e lo scalo di Lampedusa a partire dal 17 luglio. La rotta sarà servita fino al 4 settembre ogni sabato con partenza dall’isola siciliana alle 7.30 e arrivo a Napoli alle 9.15; mentre dal capoluogo campano la partenza è prevista alle 9.50 e atterraggio a Lampedusa alle 11.35.

«Questo collegamento è una novità assoluta nello scenario del trasporto aereo nazionale degli ultimi anni, evidenzia la nostra volontà di ripartire in piena sicurezza e crescere nei prossimi anni rafforzando la nostra presenza nel Sud Italia con una serie di collegamenti trasversali che evitino scali intermedi, semplificando la mobilità dei passeggeri e creando nuove opportunità di mercato – sottolinea Luigi Vallero, direttore generale di Dat-Volidisicilia – Il volo sarà operato con una frequenza settimanale il sabato seguendo le richieste degli operatori locali e della filiera turistica e in linea con le esigenze di mercato, con tariffe a partire da 55 euro. Siamo sicuri che questo nuovo servizio, oltre che rafforzare i flussi turistici agevolerà in modo importante gli spostamenti tra le due destinazione».