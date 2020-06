Dat riprende i voli Catania-Olbia dal 2 luglio

Dat Volidisicilia annuncia al mercato la riapertura del collegamento aereo trisettimanale tra Olbia e Catania il giovedì, il venerdì e la domenica a partire dal 2 luglio.

«Il nostro investimento in Italia è importante perché l’operazione coinvolge fino a quattro aeromobili Atr72 che operano più di 6.100 voli all’anno trasportando circa 300 mila passeggeri – spiega Luigi Vallero, direttore generale Dat Volidisicilia – La nostra volontà è di ripartire con la dovuta sicurezza per crescere nei prossimi anni nel mercato italiano. Ecco perché riproponiamo questo collegamento stagionale in esclusiva tra le città di Olbia e Catania con una frequenza in più, il giovedì».

La Sardegna e la Sicilia quest’estate avranno quindi un collegamento in più. «Questo rafforza la nostra presenza sul territorio e garantisce lo sviluppo del nostro network – continua Vallero – Gli ottimi rapporti con gli agenti di viaggi e i tour operator locali, a cui garantiamo tariffe aeree particolarmente vantaggiose, sono motivo di forte ottimismo per l’andamento delle vendite nonostante la stagione turistica 2020 si presenti critica».