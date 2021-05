Dat, partnership con Italy Car Rent per l’intermodalità in Sicilia













Siglata dalla compagnia aerea Dat una partnership strategica – all’insegna dell’intermodalità – con Italy Car rent per una combinazione volo+auto in Sicilia, che prevede una scontistica del 10% con prenotazioni dirette sul sito Flydat nella sezione “I nostri partner” con una varietà di soluzioni offerte che vanno dal Suv alla city car o una cabriolet e altri modelli.

Dat opera in Italia con il marchio Volidisicilia dal 1° Luglio 2018 come assegnataria, fino a giugno 2022, dei collegamenti in oneri di servizio pubblico tra la Sicilia e le isole minori di Lampedusa e Pantelleria. In Italia impiega 4/5 aeromobili a seconda della stagione operando più di 6mila voli all’anno con una regolarità del 99% che si attesta ai vertici del settore.

Per Luigi Vallero, direttore generale di Dat Volidisicilia, «quest’accordo permette ai nostri passeggeri di noleggiare con il nostro partner Italy Car Rent un’auto sanificata e in pieno rispetto delle normative anti Covid negli aeroporti ove operiamo a tariffe estremamente vantaggiose. Il noleggio di un’auto è da sempre il miglior modo per gustarsi le vacanze in piena libertà e scoprire il territorio lontano dai centri affollati».

Soddisfazione per l’accordo espressa anche da Andrea Lo Faso, direttore commerciale di Italy Car Rent: «Una nuova collaborazione con Dat, all’insegna delle sinergie, perché entrambe le compagnie hanno affrontato la pandemia in modo similare rimanendo in prima linea sul mercato e insieme abbiamo deciso di puntare forte su una ripartenza immediata – spiega – Adesso vogliamo offrire ai nostri clienti la migliore esperienza di viaggio abbinando al volo anche il noleggio auto, due servizi che ormai sono la base fondamentale per una splendida vacanza nella nostra bellissima Italia».