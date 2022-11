Dat ottiene le rotte in continuità per Lampedusa e Pantelleria

Dat Volidisicilia ha ottenuto l’assegnazione in procedura d’emergenza della continuità territoriale sulle isole minori della Sicilia nei collegamenti aerei da e per Lampedusa e Pantelleria.

Da oggi i voli sono visibili e prenotabili dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023 sul sito della compagnia aerea, e lo saranno anche nei principali sistemi di prenotazione a partire dai prossimi giorni.

Le frequenze e gli orari dei collegamenti ricalcano quelli delle precedenti edizioni, con la novità del collegamento invernale tra Pantelleria e Catania con frequenza bisettimanale ogni giovedì e domenica. Inoltre le tariffe previste su tutti i collegamenti, malgrado la congiuntura economica, risultano sostanzialmente più economiche rispetto a quelle precedenti.

«Siamo molto lieti di questo risultato che sottolinea il forte legame sviluppatosi in oltre quattro anni e mezzo tra la nostra compagnia aerea e il territorio grazie a un’operatività affidabile, regolare e puntuale – rimarca Luigi Vallero, direttore generale di Dat Volidisicilia – Ora siamo finalmente in grado di mettere in vendita i nostri voli a partire dal 1° dicembre fino al 30 giugno 2023 con la grande novità del collegamento bisettimanale invernale il giovedì e la domenica tra Pantelleria e Catania. Il nostro impegno precedente, come previsto dall’estensione del bando di gara vinto nall’aprile del 2018, scade il prossimo 30 novembre e quindi finalmente si potranno pianificare i viaggi per le prossime settimane anche in previsioni delle prossime festività natalizie e di fine anno. Le nuove tariffe proposte, come previsto dal bando, risulteranno mediamente più basse del 30% circa rispetto a quelle precedenti malgrado la complessa congiuntura internazionale che ha visto il rincaro generale dei beni e in particolare per quanto ci riguarda del carburante e delle parti di ricambio».

Nel frattempo si attende anche il nuovo bando per l’assegnazione del servizio in continuità territoriale a partire dal luglio 2023 e valido per il prossimo triennio.