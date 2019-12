Dat, ora il check in online si fa anche a Catania e Palermo

La compagnia aerea Dat Volidisicilia ha annunciato che ora è possibile effettuare il check in online anche per le partenze dei propri voli dagli aeroporti di Catania e Palermo, uniformando il servizio offerto su tutto il network siciliano.

Per effettuare il check in basterà visitare il sito della compagnia, www.flydat.it, digitando nella sezione dedicata il proprio codice di prenotazione/numero di biglietto e seguire la procedura.

Luigi Vallero, general manager del vettore per l’Italia, ha dichiarato: «Siamo molto felici di poter finalmente comunicare questa importante novità che agevola e semplifica le procedure d’imbarco per i nostri passeggeri che devono raggiungere Lampedusa e Pantelleria, transitando sugli scali di Palermo e Catania, riducendo sensibilmente i tempi di transito in aeroporto. Questa era l’ultima implementazione che mancava per migliorare il livello di servizio sulla nostra rete, essendo il check in online già attivo negli altri scali».