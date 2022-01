Dat apre le vendite per i voli con le isole minori fino a giugno













Scatta l’operazione primavera-estate di Dat Volidisicilia col caricamento nei sistemi di prenotazione e quindi l’apertura della vendita di biglietteria dei voli fino al 30 giugno 2022 data di scadenza naturale del bando di gara vinto sulla continuità territoriale tra la Sicilia e le isole di Lampedusa e Pantelleria.

La compagnia aerea è al centro del dibattito sull’eventuale proroga dei servizi in continuità da parte della Regione Siciliana, annunciata ma non ancora realmente effettuata, che eviterebbe i paventati licenziamenti di parte del personale.



Nell’annunciare l’operatività del vettore, Luigi Vallero direttore generale di Dat-Volidisicilia spiega: «Il nostro impegno come previsto dal bando di gara vinto 4 anni fa scade ufficialmente il 30 giugno di quest’anno e al momento non abbiamo ricevuto alcuna conferma formale e sostanziata che possa far pensare ad una proroga per la stagione estiva in attesa che parta il nuovo bando di gara per la Continuità Territoriale delle Isole Minori. Non nascondo che il nostro interesse resta alto per ottenere un rinnovo di mandato avendo lavorato con altissima puntualità e regolarità. Purtroppo sono apparsi su alcuni organi di stampa voci infondate circa l’ottenimento già avuto sul proseguimento oltre la data di scadenza dei voli da Trapani, Palermo e Catania verso le isole di Lampedusa e Pantelleria e questo ha creato un’inutile confusione sul mercato con gli operatori turistici e, non ultimo, con le diverse decine di maestranze impiegate».

Vallero, poi, aggiunge una ulteriore precisazione: «Siamo inoltre in attesa di una modifica all’ordinanza del presidente Musumeci del 18 gennaio che regolamenta al momento solo l’accesso e l’utilizzo dei mezzi marittimi tra la Sicilia e la Calabria e le Isole Minori e che, curiosamente, non menziona il trasporto aereo. Questo aspetto è stato evidenziato a più riprese agli organi competenti e riveste carattere di urgenza proprio per garantire e salvaguardare la stessa continuità territoriale evitando una ingiustificata e palese discriminazione nei confronti dei nostri passeggeri. Mi preme ricordare che in questi quattro anni, malgrado il periodo particolare degli ultimi due a causa dell’emergenza epidemiologica tutt’ora in corso, abbiamo trasportato circa 650 mila passeggeri e abbiamo avuto punte di 28 voli giornalieri con 4 aeromobili basati in Sicilia. Inoltre, in accordo con i principali Tour Operator Italiani, abbiamo aperto collegamenti aggiuntivi promuovendo il territorio Siciliano nel tentativo di allungare la stagione con i voli Catania-Brindisi, Catania-Olbia e Napoli-Lampedusa.