Dat annuncia l’ingresso di tre nuovi Embraer in flotta













La compagnia aerea Dat – che opera in Italia con il marchio Volidisicilia come assegnataria dei collegamenti in oneri di servizio pubblico tra la Sicilia e le isole minori di Lampedusa e Pantelleria –aumenta la flotta con l’ingresso di tre aeromobili modello Embraer 195.

Dat ha poi ottenuto la proroga per poter operare questi voli fino a novembre 2022. In Italia utilizza fino a 4 aeromobili a seconda della stagione operando più di 6mila voli all’anno.

Il comandante Jesper Rungholm, ceo della compagnia aerea sottolinea: «Abbiamo rilevato questi tre aeromobili dalla Great Dane Airlines che ha cessato le operazioni nell’autunno del 2021. Gli aerei dopo una revisione e allineamento agli standard del resto della flotta diventeranno operativi nel giro di pochi mesi. I tre velivoli della Embraer sono della prima generazione con lo spazio per 118 passeggeri e con un consumo di carburante efficiente che offre una buona economia di esercizio nei percorsi fino a 2-3 ore di volo. L’Embraer 195 è un velivolo molto noto in Danimarca perché impiegato dal vettore di bandiera che ne dispone ben 12 in flotta. Sono lieto che questi aerei hanno trovato una nuova casa in Dat e con questi tre nuovi velivoli in flotta vediamo la possibilità di essere presenti su nuovi segmenti di mercato e con il fatturato che si sta di nuovo avvicinando al miliardo di corone danesi questa opportunità è molto importante».