Dat, accordo con Portale Sardegna per le vacanze estive













Volo e vacanza in Sardegna. Con l’accordo tra Dat Volidisicilia e l’operatore Portale Sardegna, è possibile prenotare vacanze nella regione scegliendo tra le varie offerte di viaggio in hotel, villaggi, ville, appartamenti e residence con itinerari naturalistici, enogastronomici e culturali con escursioni in montagna o al mare.

«Quest’accordo permette ai nostri passeggeri di scegliere in sicurezza e a tariffe particolarmente vantaggiose il miglior modo per gustarsi le vacanze in Sardegna – spiega Luigi Vallero, direttore generale di Dat Volidisicilia – Con le nostre tariffe promozionali si può prenotare un posto sui voli diretti tra Catania e Olbia, operativi il giovedì, venerdì, sabato e domenica dal 10 giugno al 26 settembre. Si può scegliere in piena libertà dove soggiornare con la disponibilità che Portale Sardegna offre, per una vacanza in piena libertà e sicurezza a prezzi vantaggiosi».

L’amministratore delegato di Portale Sardegna Massimiliano Cossu aggiunge: «Siamo lieti di avviare questa partnership, mettendo a disposizione dei clienti di Dat il knowhow e la passione che da sempre caratterizzano le nostre soluzioni. Intendiamo offrire ai viaggiatori nazionali e internazionali le migliori e più vere esperienze di viaggio, dandogli la possibilità di conoscere, vivere e godersi a pieno due tra le isole più belle al mondo, in maniera semplice e flessibile, rendendo unico ogni loro viaggio».