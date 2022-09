Danilo Gorla entra in Nuovevacanze Travel Group

New entry in casa Nuovevacanze Travel Group: Danilo Gorla è il nuovo cco del network. Nato a Lodi, classe 1968, Gorla conta su un’esperienza trentennale in ambito tour operating, avendo ricoperto ruoli manageriali con operatori come Alba tour, Kibo Tours e Criand.

«Sono molto felice di avere nella nostra squadra un manager del calibro di Danilo Gorla. Sono certo che

porterà valore aggiunto e saprà interpretare al meglio le esigenze delle agenzie e di tutto il gruppo», dichiara Corrado Lupo, ceo di Nuovevacanze Travel Group.

Gorla guiderà il processo evolutivo già in atto del gruppo Nuovevacanze e continuerà il processo nel

piano per la realizzazione delle linee guida di sviluppo degli asset dedicati al prodotto. «Sono orgoglioso ed emozionato di entrare a far parte di questa grande famiglia e di lavorare al fianco di Corrado Lupo – dichiara il neo Coo – . Inizio con entusiasmo ed allo stesso tempo una sfida che mi consentirà di continuare la mia crescita ed allo stesso modo di portare a tutti gli azionisti un risultato soddisfacente».