Dall’India all’Algeria: sette new entry per il t.o. Amo il Mondo

India, Giordania, Corea, Islanda, Israele, Laos, Algeria: è il settebello di Amo il Mondo, il tour operator tailor made di casa Uvet, che arricchisce l’offerta con queste nuove destinazioni (e altrettanti tour) e un catalogo dedicato agli honeymooner.

“Il lavoro di scouting sul prodotto non ha conosciuto battute d’arresto”, precisa il t.o. «L’obiettivo è intercettare i desiderata di un’utenza desiderosa di vivere una vacanza lontana dalle rotte classiche. Per valorizzare le novità, supporteremo il lancio delle nuove con campagna social e cover Facebook dedicata, un pieghevole, webinar tematici, banner, dem e offerte promozionali», spiega Beppe Pellegrino, direttore generale di Uvet Viaggi Turismo.

Oltre alle 7 novità di prodotto, «abbiamo elaborato un nuovo catalogo viaggi di nozze, target per noi fondamentale – aggiunge Roberto Servetti, direttore prodotto di Amo il Mondo – Tra le migliori proposte, il tour del Laos in treno veloce, per ammirare risaie e la foresta pluviale da un altro punto di vista, la visita della Giordania con pernottamento nel deserto sotto le stelle, visita a Los Angeles e Isole Fiji con crociera culturale alla scoperta di genti e tradizioni del Pacifico e, infine, un itinerario fra Bali, Java e Kura Kura».