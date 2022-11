Dall’incoming al business travel: i piani di Oltremare

Ha di recente lanciato la nuova dashboard il Gruppo Oltremare/Caleiodoscopio, che permette agli agenti di viaggi di accedere a tutti i servizi e a tutti i brand in un clic.

Intanto, GIà alla fiera di Rimini, il Gruppo ha illustrato le novità del servizio Travel Affair, nato pochi mesi fa, e la costante crescita del brand Scenario Italia.

«È un prodotto appena nato, che si occuperà del consolidamento della biglietteria aerea B2B con le agenzie di viaggi, sia tramite portali semplificati che via Gds – spiega Vito Stella di Travel Affair – Stiamo puntando molto al business travel, per assistere adv e aziende sul prodotto turistico: volati, sistemazioni, trasferimenti, noleggi con conducente o noleggi auto; booking h24 tutto l’anno; prodotti tariffari ad hoc sul comparto treni e aerei. La linea che ci caratterizza è un modo di fare più diretto e meno istituzionale con le aziende. Non passiamo da altri player per proporre servizi o per risolvere le problematiche. Oltre a lavorare con agenzie di viaggi e aziende, ci poniamo come ponte tra le due realtà».

Si consolida intanto il brand esperienziale Scenario Italia. «Siamo la costola incoming del Gruppo, nati dall’unione delle esperienze di lunga data di Caleidoscopio – racconta l’operations manager Paolo Passaro – Prima il brand si chiamava Scenario Campania, ma ha riscosso subito un buon successo nella rete agenziale italiana, soprattutto nel nord e centro Italia. Quindi è stato facile passare a Scenario Italia, la dmc che si occupa di programmazione e operativo su tutto il territorio nazionale».

Tra le peculiarità, messe in evidenza da Passaro, «il tipo di approccio che abbiamo con le agenzie, ovvero tempi molto veloci e un progetto – anziché un preventivo – sia per richieste di gruppi che di individuali. Solo dopo che l’agenzia ha sottoposto il programma ai clienti, procediamo con la quotazione. Oggi disponiamo di una rete di fornitori di altissimo profilo in tutte le regioni italiane: mezzi su gomma, guide esperte, proposte esperienziali, enogastronomia e tanto altro. La nostra proposta è in gran parte presente sul portale, ma chiediamo sempre alle agenzie di contattarci, perché siamo orgogliosi del nostro ruolo di “sartoria del viaggio”. Lavoriamo poco con il programmato, molto di più con l’ad hoc, su misura».

La gamma di opportunità è varia, molte proposte sono legate al mare considerato come elemento di un soggiorno, esperienziale. Inoltre, Scenario Italia si è specializzato nella nautica abbinata a esperienze su misura; anche per gruppi familiari.

«Stiamo lavorando molto anche sui viaggi incentive in Italia e all’estero e sull’eventistica – aggiunge l’operations manager – Abbiamo una linea di prodotto che si occupa di cene o pranzi in ville d’epoca, raggiungibili in alcuni casi via mare. In programmazione anche Procida, capitale della cultura, cui abbiniamo un’esperienza ai Campi flegrei».