Dall’Europark a Vulcania: idee di viaggio per famiglie













Giochi d’acqua, viaggi nella preistoria e nella storia, attrazioni mozzafiato, fiabe, tarocchi, le montagne russe più veloci del mondo, case infestate dai fantasmi, acquari, zoo, esperienze a tu per tu con gli alpaca. Parchi divertimenti e non solo, tra Italia ed Europa, e fino ad Abu Dhabi, che appassionano tutta la famiglia per una “summer together“.

EUROPA PARK. Europa Park, primo parco divertimenti tedesco e tra i maggiori d’europa, presenta la stagione 2022. Lo scorso marzo, il parco ha ampliato la zona dedicata all’Austria – la cui fine dei lavori è prevista per il 2023, – ma di cui sono disponibili già nuove attrazioni. Ha anche iniziato i lavori per l’area della Croazia, che includerà una nuova rollercoaster, e ha presentato nuovi filmati VR e Show, nel padiglione accanto a Rulantica. Quest’ultima, la famosa parte acquatica del Parco, ha inserito nuove attrazioni a tema sulle “leggende nordiche”.

TRIASSIC PARK. La montagna di Steinplatte nel Tirolo in Austria era sommersa dalle acque fino a 200 milioni di anni fa, mentre oggi ospita un complesso sciistico. E non solo. Steinplatte accoglie una notevole quantità di fossili preistorici lasciati dal mare durante l’era Triassica, dove è sorto il Triassic Park, in cui i bambini possono trasformarsi in veri ricercatori. Un centro moderno che, dopo animazioni 3D e spedizioni con funivia fino al giardino dei coralli, offre anche relax presso la Triassic Beach. È aperto da maggio a ottobre con navetta continua dalle 9 alle 16.45.

GARDALAND. Poter restare in un parco divertimenti fin dopo il tramonto è forse uno dei desideri che accomunano adulti e bambini. Gardaland fa avverare questo sogno per i visitatori che, a partire da sabato 18 giugno e fino a domenica 11 settembre, potranno godersi le attrazioni e l’intrattenimento del Parco fino alle ore 23. La stagione 2022 offre una ricca programmazione, ma la vera attrazione dell’anno è il primo Legoland Water Park d’Europa ̶ interamente tematizzato Lego ̶ aperto dalle 10 alle 19 e pensato per ragazzi e bambini, ma anche adulti, solo però in veste di accompagnatori. Con River Adventure, per esempio, i bambini potranno personalizzare il proprio gommone con mattoncini Lego galleggianti e navigare sul fiume attraverso la grotta sottomarina. Al momento 13 delle attrazioni del parco chiudono comunque alle 19, a causa di mancanza di personale, problema che la direzione di Gardaland conta di risolvere a breve.

MAGICLAND. Wild Rodeo è tra le attrazioni più note agli amanti del genere. Siamo a Magicland, a Valmontone, in provincia di Roma, che tra le novità 2022 presenta il Typhoon 360 di Technical Park e Old West, un’area a tema western con nuove attrazioni, frutto della ristrutturazione di una vecchia zona del Parco. Molte scenografie hanno subito un restyling e, dopo due anni di stop, sono stati riaperti anche i teatri, che mandano in scena Wonder, uno spettacolo a tema circense, e il Wild West’s Got Talent, basato sull’interazione con il pubblico.

FERRARI WORLD. Casa della montagna russa più veloce del mondo, il Ferrari World di Abu Dhabi è il luogo in cui vedere e provare le migliori auto mai create, esplorando nel frattempo le cinque zone in cui trovare più di 40 attrazioni. Non manca l’omaggio all’Italia e alla città di Maranello, casa della Ferrari. Come in molti altri parchi di queste dimensioni, il ticket d’entrata può essere per un solo giorno oppure multiplo, a cui si possono aggiungere i pass Vip e quelli delle singole esperienze, tra cui la possibilità di guidare un’auto targata, appunto, Ferrari.

PAESE DELLE FIABE. Sant’Angelo, nel Lazio, oggi meglio conosciuto come il Paese delle Fiabe, rischiava di diventare un paese fantasma, come tante altre realtà della provincia italiana. Vi erano rimasti solo 100 abitanti, quasi tutti anziani. Ed ecco allora l’idea di utilizzare l’arte come veicolo di attrazione in grado di creare movimento e turismo. Gianluca Chiovelli, con la sorella Paola e il cugino Alessandro, hanno voluto trasformare il paese in un vero e proprio libro delle fiabe, con il coinvolgimento di artisti e artigiani locali. I 12 murales previsti all’inizio, che adesso sono 36, aspettano i visitatori per una gira fuori porta diversa dal solito.

PIANI DEGLI ALPACA. Gli alpaca, amati da adulti e bambini, hanno un intero parco a loro dedicato nei pressi di Tarquinia, in provincia di Viterbo. Ampio oltre seicento ettari e a un passo dal mare, è oggi l’allevamento di alpaca più grande d’Italia. Un luogo sicuramente instagrammabile, che però vuole soprattutto far conoscere al pubblico la storia e le abitudini di questi animali, attraverso corsi con uno staff specializzato, passeggiate o visite guidate. Aperto dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 19, necessita di prenotazione.

ZOOMARINE. Al parco divertimenti di Zoomarine, in provincia di Roma, sbarca Pinocchio, l’amatissimo burattino nato dalla penna di Collodi, con una nuova serie tv firmata Rainbow e intitolata “Pinocchio and friends”. Così, da questo giugno fino a gennaio 2023, gli ospiti del Parco potranno incontrare durante la giornata i personaggi della serie. A rendere tutto ancora più speciale, Zoomarine lancia l’iniziativa del “Giocattolo in Sospeso”, patrocinata da Assogiocattoli, attraverso cui si può donare un giocattolo nuovo o usato, entrando nella Bottega di Geppetto, che verrà destinato alle associazioni che si occupano di famiglie in difficoltà e reparti pediatrici.

GIARDINO DEI TAROCCHI. La storia del Giardino dei Tarocchi inizia con Niki de Saint Phalle ed è ricca di amore per l’arte, ispirazione e coraggio. Con l’appoggio e il terreno in Toscana dei fratelli Caracciolo Agnelli, Niki riesce a realizzare a Capalbio, in provincia di Grosseto, il suo sogno di creare un giardino con sculture che richiamino alla storia e alla simbologia dei tarocchi, non senza intoppi e ostacoli. Oggi questo luogo quasi magico ospita i suoi visitatori dal 1° aprile al 15 ottobre; la visita dura un’ora e mezza e si consiglia l’acquisto del biglietto online, data la possibilità di entrata a solo un determinato numero di persone al giorno.

CANEVAWORLD. Il Lago di Garda, già meta degli appassionati di parchi divertimento, ospita sulle sue sponde anche Canevaworld, con un parco a tema cinema, un parco acquatico, tre ristoranti a tema esterni ai parchi e tante attrazioni serali. Movieland, il Parco di Hollywood, a giugno presenta il Film Festival, durante il quale gli ospiti potranno immergersi nell’atmosfera e nelle scenografie delle più famose pellicole hollywoodiane. Il Caneva Aquapark, invece, rinfrescherà i visitatori nei giorni più caldi della stagione, con scivoli per tutti i gusti e tutte le età.

TIVOLI GARDENS. Anche a Copenhagen, i fan dei parchi divertimento non resteranno delusi. Dagli amanti dell’adrenalina alle famiglie con bambini piccoli, da chi vuole solo passeggiare immerso in un’atmosfera particolare a chi vuole assistere a concerti. Il Tivoli Gardens offre un’ampia scelta di possibilità e servizi. Oltre ad attrazioni come la Ferris Wheel alta 18,7 metri e costruita nel 1943, Villa Vendetta, la casa infestata dai fantasmi, o il Classic Carousel e l’acquario per i più piccoli, Tivoli ha anche zone tematizzate, come quella cinese, e un ristorante di lusso in un enorme veliero. L’entrata è di 10 euro; le attrazioni hanno un costo a parte.

VULCANIA. Nel parco divertimenti di Vulcania – in Alvernia, Francia – il Professor Yapadrisk, Matt l’esploratore e Pitoufeu – ovvero tre mascotte animate – aspettano adulti e bambini per scoprire tutti i segreti dei vulcani e del nostro Pianeta. Tre sono gli universi tematici da esplorare nel Parco: i vulcani, i fenomeni naturali e lo spazio. Divertirsi mentre si impara, con un occhio alle sfide future, è l’idea su cui è stato costruito il parco. Nel cuore di Puy-de-Dome, a circa 20 minuti da Clermont-Ferrand, dalla sua apertura il Parco ha ospitato più di 6 milioni di visitatori, con ingresso dalle 10 alle 18; in alcuni periodi fino alle 22.

IL LABIRINTO DELLA MASONE. Il labirinto della Masone, a Fontanellato, in provincia di Parma, è costituito da circa 200.000 piante di bambù, alcune alte fino a 15 metri. È il più grande labirinto esistente, con 3 chilometri di percorso. Un posto magico, dove miti e fiabe si incontrano. Il Labirinto ospita festival di musica, cicli di incontri sul mondo delle piante, eventi dedicati al giardino e all’architettura, oltre che allo scenario naturale locale. Aperto tutto l’anno di mattina e pomeriggio, il luogo può accogliere un numero limitato di visitatori al giorno; per questo la prenotazione è vivamente consigliata.

FASANOLANDIA. Non si è stati davvero allo Zoo di Fasano, se non si è passati anche per Fasanolandia. Il parco divertimenti offre anche l’ingresso al Sea Lion Aquarium, con foche, pinguini e leoni marini; l’accesso all’area pedonale dello zoo; spettacoli e cinema 4D; l’ingresso al Museo dei Dinosauri; la caratteristica Puglia in Miniatura. Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 16, Fasanolandia ha anche una convenzione con alcune strutture della zona, per rimanere la notte godendo di prezzi agevolati.

SARDEGNA IN MINIATURA. Il parco Sardegna in miniatura è un vero e proprio polo multifunzionale e di divulgazione scientifica. Non solo miniature, con tante novità per la stagione 2022, tra cui nuovi porti, rocce e promontori che hanno reso l’isola famosa in tutto il mondo, ma anche il parco di modelli animati ̶ dinosauri in questo caso ̶ più grande d’Italia, l’oasi delle piante grasse, il planetario, il museo dell’Astronomia e il parco Nuragico. Un piccolo tesoro nascosto, ricco di bellezze da scoprire, proprio come l’isola che lo ospita.