Dall’Europa al Nord America, la summer di Etihad

Etihad Airways sta gradualmente riprendendo servizio verso un numero crescente di destinazioni lungo il proprio network globale, in scia all’allentamento delle restrizioni di viaggio per i voli di andata e ritorno di cittadini e residenti da parte delle autorità di regolamentazione degli Emirati Arabi Uniti.

In linea con l’abolizione delle restrizioni internazionali e alla riapertura dei singoli mercati, per tutto il mese di luglio e agosto la compagnia aerea emiratina prevede di raggiungere 58 destinazioni in tutto il mondo dal proprio hub di Abu Dhabi, tra cui i principali gateway in Medio Oriente, Nord America, Europa, Asia e Australia.

La ripresa dell’operatività su un ampio numero di voli internazionali sarà fortemente supportato da Etihad Wellness, il programma di sanificazione e sicurezza che intende garantire il mantenimento dei più elevati standard di igiene in ogni fase del customer journey.

Tony Douglas, group chief executive officer di Etihad Aviation Group, ha dichiarato: «Siamo lieti di annunciare la graduale ripresa dei nostri tradizionali servizi di linea verso un maggior numero di città lungo il nostro network globale. L’allentamento delle restrizioni sui viaggi da e verso gli Emirati Arabi Uniti rappresenta un importante passo in avanti e un forte motivo di sviluppo per Abu Dhabi. Puntiamo a operare circa il 45% della nostra capacità pre Covid entro agosto: negli ultimi mesi abbiamo colto tutte le opportunità per migliorare i nostri processi, rivedere la nostra offerta di prodotti e intraprendere il più ampio programma di manutenzione della flotta mai effettuato nella nostra storia».

In base alle approvazioni governative applicabili, il summer schedule di Etihad sarà composto da un network più ampio e da maggiori frequenze per le seguenti destinazioni (da, per o via Abu Dhabi): Nord America, con Chicago, New York Jfk, Toronto e Washington Dc; Europa con Amsterdam, Atene, Barcellona, Belgrado, Bruxelles, Dublino, Dusseldorf, Francoforte, Ginevra, Istanbul, Londra Heathrow, Madrid, Manchester, Milano, Mosca, Monaco, Parigi Charles de Gaulle, Roma e Zurigo; Medio Oriente e Africa con Amman, Bahrein, Beirut, Il Cairo, Casablanca, Kuwait, Mascate, Rabat, Riyad e Seychelles. Asia: Ahmedabad, Baku, Bangkok, Bangalore, Chennai, Colombo, Delhi, Hyderabad, Islamabad, Jakarta, Karchi, Kochi, Calcutta, Kozhikode, Kuala Lumpur, Lahore, Malè, Manila, Mumbai, Seoul, Singapore, Thiruvananthapuram e Tokyo. Australasia: Melbourne e Sydney.