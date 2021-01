Dall’Europa ai Caraibi: le crociere di San Valentino targate Ncl













Con l’approssimarsi di San Valentino, arrivano le prime offerte mirate come quella di Norwegian Cruise Line, che propone “fughe romantiche” in mete come i Caraibi o le Hawaii, i paesaggi incontaminati dell’Alaska, fino alla riscoperta dell’Europa con navigazioni sul Mediterraneo.

Le sistemazioni sono previste in lussuose cabine, dotate di ogni comfort, come la Penthouse Suite o la Cabina Spa. A bordo, a disposizione degli ospiti, oltre 50 trattamenti e spazi esclusivi come la Mandara Spa per gli amanti del lusso.

Tra le offerte mirate spiccano i Pacchetti Romance: dai grandi classici delle rose rosse e dello spumante e fragole ricoperte di cioccolato fatti trovare nelle cabine, ai ritratti di coppia scattati da un fotografo professionista e alle cene romantiche per due nei ristoranti di bordo.