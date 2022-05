Dall’ecoturismo allo street food: la Malesia riparte













Ad aprile ha riaperto i confini ai visitatori internazionali consentendo ai viaggiatori completamente vaccinati di entrare nel Paese senza quarantena; dal 1° maggio ha abbandonato le altre restrizioni Covid: niente più test per i viaggiatori e mascherine all’aperto.

La Malesia si rilancia a partire da ecoturismo, sostenibilità e street food. Sono alcune delle keyword per la ripartenza del turismo in Malesia, con la capitale Kuala Lumpur che si pone come gate di accesso a una dimensione culturale.

Ed è ripresa anche la promozione in Italia, a partire dalla presenza dell’ente del turismo alla Bit di Milano. «Non solo turismo balneare, stiamo strutturando un’offerta sempre più sostenibile e votata all’ecoturismo – ha spiegato Mohamad Libra Lee Hanif, direttore Tourism Malaysia Paris, responsabile anche di Italia, Spagna e Portogallo – Stiamo selezionando una serie di soluzioni ricettive presso le comunità locali, per un viaggio da local. Altro punto di forza della nostra offerta è il cibo».

Non è ancora tempo di fare previsioni sui numeri 2022, ma la Malesia auspica una ripartenza concreta delle prenotazioni a partire da giugno. L’Ente è al lavoro sulla promozione con webinar, in attesa di tornare a breve ai fam trip con gli agenti di viaggi.

Intanto, proprio durante la Bit, il resort malese Pangkor Laut Resort ha vinto il premio Best Bio Spa del Gist Green Travel Award 2022.

A ritirare il premio il direttore Haniff, che ha sottolineato la «vocazione sostenibile della Malesia. Il concetto alla base della filosofia su cui Tourism Malaysia sta lavorando per portare a conoscenza dei nostri stakeholder italiani i migliori servizi senza dimenticare l’impegno per la sostenibilità». Situato sull’isola privata di Pangkor Laut, il resort si trova nel mezzo di una foresta pluviale risalente a 2 milioni di anni che fornisce la base essenziale per tutti i trattamenti che esaltano le culture curative della regione e gli ingredienti locali speciali come curcuma, cannella, aglio, cipolla e citronella utilizzati nei trattamenti cinesi, ayurvedici e malesi, in un ambiente naturale ideale per proporre un percorso di completo ringiovanimento.