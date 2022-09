Dalle navi agli aerei: decolla Msc Air Cargo

Il Gruppo Msc punta all’autonomia nel trasporto aereo. La Mediterranean Shipping Company (Msc) – già leader mondiale nel settore dei trasporti e della logistica e in crescita sul fronte crociere, traghetti e tour operator – lavora al completamento della filiera iniziando a sviluppare Msc Air Cargo, nuova soluzione per rispondere alle richieste dei clienti e servizio complementare all’offerta del trasporto merci via container, che avrà il suo quartier generale a Ginevra.

Lo stop delle trattative per la privatizzazione di Ita Airways, con il governo italiano che ha preferito la cordata guidata da Certares, non ha fermato l’obiettivo dell’azienda di entrare anche nell’aviation. Il Gruppo dichiara che il vettore Msc Air Cargo è in fase di sviluppo da diversi mesi e sarà operativo dall’inizio del 2023, dopo la consegna del primo dei quattro aeromobili Boeing 777-200F brandizzati Msc che saranno operati da Atlas Air, società del Gruppo Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.

È stata inoltre annunciata la nomina di Jannie Davel – che ha già ricoperto incarichi in Delta Cargo, Emirates SkyCargo e Dhl e ha quasi 30 anni di esperienza nel trasporto aereo – con l’obiettivo di sviluppare l’attività di trasporto aereo merci e costruire il team che se ne occuperà.

Nel commentare la nuova iniziativa, il chief executive officer di Msc Soren Toft ha dichiarato: «Siamo lieti di annunciare lo sviluppo di Msc Air Cargo e di dare il benvenuto a Jannie Davel per guidare questa nuova ed entusiasmante realtà che sarà a disposizione di tutti i clienti di Msc. Si tratta del nostro debutto in questo mercato e abbiamo intenzione di continuare a esplorare tutte le strade possibili per sviluppare il settore del cargo aereo e integrare così il nostro core business del trasporto merci via container».

Ulteriore tassello nel completamento della filiera dei trasporti riguarda i treni: nei giorni scorsi è trapelato l’interesse del Gruppo per l’azienda italiana di treni ad alta velocità Italo-Ntv.