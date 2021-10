Dalle Maldive alla Svizzera: così riparte il mercato luxury













Più fiducia nei viaggi, anche internazionali, numeri che per la prima volta dalla pandemia raggiungono i livelli del 2019, e la destinazione Italia tra in cima alle preferenze dei viaggiatori. È un’iniezione di ottimismo, il “Leading Luxe Report” , pubblicato da The Leading Hotels of the World (Lhw), gruppo internazionale di hotel indipendenti di lusso. Lo studio include dati sui comportamenti di acquisto della clientela di Lhw, i trend delle destinazioni più richieste, e mette in luce una maggiore fiducia gnerale nei confronti della mobilità internazionale.

Per la prima volta dall’inizio della pandemia, infatti, il fatturato del gruppo Leading Hotels ha raggiunto quello del 2019, con alcune destinazioni- Maldive, Hawai, e Svizzzera- che addirittura hanno superato i livelli pre-pandemia.

Ancora più incoraggiante il fatto che le prenotazioni per il resto del 2021 sono aumentate di oltre il 200% rispetto al 2020.

Non sorprende poi che la maggior parte dei viaggi fino a giugno fosse regionali, e che, con l’allentamento delle restrizioni ai viaggi, si registri un aumento della domanda per mete internazionali.

«Sebbene non siamo affatto fuori da questa crisi, credo che abbiamo girato l’angolo. Sono ottimista sul fatto che questo slancio positivo contribuirà a stabilire una solida base per una sana ripresa nel 2022», ha dichiarato il Ceo di Leading Hotels, Shannon Knapp.

Tra i principali trend registrati, la ricerca del lusso “local”: I viaggiatori Lhw che prenotano all’interno della propria regione sono aumentati del 64% dal 2019, segno del fatto che stanno esplorando sempre di più la bellezza dei propri paesi e regioni.

E sono quasi tutti viaggi di piacere : da marzo 2020, quasi il 100% delle prenotazioni del gruppo è stato effettuato per viaggi Leisure, e molto nel fine settimana.

Spazi all’aperto e privacy sembrano essere le priorità: la domanda per spiaggia, campagna, lago e destinazioni di montagna ha avuto un picco. Inoltre, c’è stato un 88% di aumento in ville e suite.

L’Italia, è in testa alle preferenze della clientela Lhw, seguita da Stati Uniti, Grecia, Spagna e Francia.

Cresce poi la fiducia dei viaggiatori nei confronti della mobilità internazionale: a luglio 2021 i clienti Lwh che ha prenotato un viaggio non rimborsabile sono cresciuti del 24% rispetto al luglio 2020.