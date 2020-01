Dalle Maldive a Dubai: le vacanze di Natale dei vip

C’è il Baglioni Resort alle Maldive tra le strutture più gettonate dai vip per le vacanze di Natale. Nel 5 stelle da sogno, sull’isola di Maagau nell’atollo di Dhaalu, hanno infatti soggiornato Francesco Totti, Ilary Blasi e la loro famiglia, il centravanti del Paris Saint Germain Mauro Icardi con Wanda Nara, o anche la coppia di attori Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, il conduttore radiofonico Linus ed Ezio Greggio di Striscia la Notizia, confermando ancora una volta il grande fascino della destinazione, che resta una delle mete fisse per i viaggi extra-lusso senza perdere nemmeno un colpo.

I seguitissimi The Ferragnez (Chiara Ferragni e Fedez), invece, dopo una vacanza tutta italiana, al Lefay Resort & Spa Dolomiti, hanno scelto di ultimare le festività natalizie a Dubai, al One&Only Royal Mirage, sempre in compagnia del loro piccolo Leone. Dubai, poi, anche per Cristiano Ronaldo, che una volta ritirato il premio di “miglior giocatore dell’anno” ai Globe Soccer Awards, si è concesso un po’ di giorni di riposo nella meta emiratina, tra le braccia della sua Georgina Rodriguez. Stessa scelta per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, tra l’altro in attesa della loro seconda figlia, così come per il bomber Ciro Immobile, sua moglie Jessica Melena e i loro tre bambini.

Viaggio in Madagascar per la cantante Bianca Atzei, che ha soggiornato all’Andilana Beach Resort a Nosy Be, mentre la coppia di cantanti Elodie–Marracash si è concessa i suoi momenti “off” in Oman, tra le meraviglie del deserto, scelto inoltre dall’attrice Martina Colombari.

Infine, neve di Courmayeur per Alba Parietti e Sankt Moritz per il calciatore Boateng e la sua dolce metà, Melissa Satta.