Dalle Eolie a Firenze: le new entry di Leading Hotels of the World













The Leading Hotels of the World svela i nuovi hotel affiliati e le aperture del 2021: entrano in collezione 8 alberghi mentre sono 13 i debutti attesi nel corso dell’anno.

Tra i nuovi affiliati ci sono anche due strutture italiane. In Toscana entra in portfolio Borgo Santo Pietro a Chiusdino, tenuta di 800 anni con spa e una filosofia del “chilometro zero”: nei suoi 120 ettari, la proprietà include 20 camere e suite, ristoranti stellati Michelin, una spa olistica, prodotti biologici per la pelle “Seed to Skin” e un’azienda agricola. La seconda new entry è Therasia Resort Sea and Spa nelle Eolie: situato sull’isola di Vulcano, il resort ospita 73 camere e suite e quattro ristoranti, tra cui “Il Cappero”, premiato con una stella Michelin.

Nel resto d’Europa i nuovi affiliati sono il Kozmo Hotel Budapest in apertura a settembre 2021 con 84 camere e Cap Vermell Grand Hotel a Maiorca con 142 camere e suite, esperienza gastronomica stellata Michelin e un Tapas Bar. Nuovi in portfolio saranno anche Sensira Resort & Spa in Riviera Maya, Messico, The Newbury Boston, Massachusetts, Stati Uniti, in Asia arrivano The Legian Sire, Lombok in Indonesia e Fauchon L’Hôtel Kyoto in Giappone, aperto a marzo.

Per gli ospiti saranno a disposizione anche le esperienze Leaders Club First Look: proposte di soggiorno che includono trasferimenti di andata e ritorno dall’aeroporto o dalla stazione ferroviaria, upgrade di camera garantito e orari personalizzati di check-in e check-out. La promozione è riservata ai clienti iscritti al Leaders Club.

Tra le nuove aperture anche The Place a Firenze, atteso per questo mese di maggio, e poi Villa Nai 3.3 in Croazia a giugno, J Hotel Shanghai Tower e King’s Mansion a Goa in estate, Botanic Sanctuary ad Anversa a settembre, Hotel Montevideo a ottobre, The Fifth Avenue Hotel New York, Stati Uniti in autunno/inverno e Le K2 Chogori in Val D’Isère, Francia a dicembre.