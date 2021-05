Dalle Alpi ai trulli: l’estate italiane a Bit Digital 2021













C’è praticamente tutta Italia al nuovo format di Bit. Del resto, sarà il secondo anno in cui prevarrà il turismo estivo di prossimità. Spiccano quindi le offerte delle regioni, con la speranza che il giallo per l’estate 2021 non sia solo quello del sole, ma che renda liberi gli spostamenti lungo tutta la Penisola.

Hanno aderito alla versione digital della Fiera: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Campania, Toscana, Veneto, Trentino, Marche, Umbria, Sicilia, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Calabria. Tante le idee di vacanza; ogni area esalta i propri punti di forza, tra percorsi open air, nuovi itinerari di borghi antichi, notti gratis e soggiorni in un faro.

In Lombardia, tornano le esperienze di Girarifugi & Alpeggi: un gioco che abbina itinerari di trekking delle Alpi lombarde a un “passaporto” virtuale da compilare con i timbri delle strutture che si visitano per ottenere premi legati alla montagna. In Piemonte la Regione ha confermato i voucher che prevedono la possibilità di triplicare il soggiorno, acquistando la prima notte. Nelle strutture che aderiscono all’offerta 2 notti su 3 sono gratis. Il Piemonte ha anche avviato “Holiday Working, un invito ai paesi freddi: “Venite a lavorare qui”. In Liguria si guarda oltre il mare per esperienze open air, come l’Alta Via dei Monti Liguri o Labirinti in Liguria.

L’Abruzzo punta sul modello di accoglienza alternativo della rete Abruzzo bike friendly, con la Bike to coast, ciclovia di oltre 100 km sulle vie verdi dell’Adriatico.

Per chi vuole per una volta concedersi un lusso, Punta Tragara a Capri, villa progettata da Le Corbusier che sembra emergere dalla roccia viva del promontorio, oggi è stata trasformata in una struttura 5 stelle lusso con vista sui Faraglioni: a 20 minuti dalla Piazzetta.

Si può dormire in un trullo in Puglia o scegliere alberghi diffusi per tutte le tasche. In Basilicata, ecco i boutique hotel nei Sassi di Matera. Promo “Una notte gratis” in Sicilia ogni 3 notti confermate. Per gli amanti del turismo enogastronomico, 13 diverse Strade del vino e dei sapori della regione.