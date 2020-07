Dall’Arena di Verona a Tindari: torna l’estate dei festival musicali

Dal jazz alla musica classica, passando per il blues e il mega evento musicale in programma all’Arena di Verona: la pandemia da coronavirus non ha bloccato tutti i festival in programma quest’estate, qualcuno resiste o adatta la sua formula. Ecco una carrellata degli appuntamenti della summer dalla Svizzera fino alla Sicilia:

TARANTO JAZZ. Sei giorni ricchi di eventi per Taranto. La città dei due mari si prepara ad accogliere, da martedì 14 a domenica 19 luglio, la prima edizione del Taranto Jazz Festival, ideato e organizzato da Antonio Oliveti, musicista tarantino, già direttore artistico di numerose manifestazioni e dal Comune di Taranto.

L’evento avrà come ospite d’onore la cantante Tosca, sabato 18 luglio. Sarà proprio Taranto la città dalla quale la cantautrice romana partirà con il tour estivo “Direzione Morabeza”: il suo nuovo spettacolo che dovrebbe debuttare il prossimo dicembre 2020.

Dove: Taranto, Puglia

IL LAGO CROMATICO. La rassegna sulle sponde del Lago Maggiore quest’anno giunge alla sua sesta edizione e propone un ricco programma di eventi da agosto a ottobre. L’edizione 2020 è dedicata al centenario della nascita di Gianni Rodari, che visse e lavorò in alcuni dei paesi animati dal Festival.

A lui è dedicato lo spettacolo teatrale che Betty Colombo interpreterà a Ranco, il 12 settembre, e sempre a Rodari è dedicata la mostra fotografica esposta durante tutta la durata del Festival. Inoltre, sarà distribuito un piccolo libro in serie limitata di favole del patrimonio popolare del territorio.

Dove: Lago Maggiore e dintorni, Lombardia

TICINO MUSICA. La XXIV edizione del Festival Ticino Musica si apre sabato 18 luglio, alle 21, in Piazza Manzoni a Lugano con il giovane e talentuoso Quartetto Eos, ensemble in residence dell’edizione 2020 del Festival. Organizzato in collaborazione con il LongLake Festival, questo appuntamento porterà la musica classica in un luogo tradizionalmente dedicato a generi più vicini alla musica leggera.

Una nuova location en plein air, palcoscenico per molti degli appuntamenti di Ticino Musica, sarà il Boschetto del Parco Ciani di Lugano, luogo di passeggiate e soste alla ricerca di un po’ di frescura sotto l’ombra degli alberi. Ad aprire le danze sarà la sera di martedì 21 luglio un trio d’archi d’eccezione, composto da Marco Rizzi (violino), Corinne Contardo (viola) e Giovanni Gnocchi (violoncello) alle prese con il Divertimento K 563 di W.A. Mozart. Venerdì 24 luglio lo stesso trio, in collaborazione con il pianista Ulrich Koella, si esibirà nel Quartetto op. 25 di Johannes Brahms, che si conclude con il celebre Rondò alla Zingares, dai vorticosi ritmi popolareschi.

A partire da sabato 25 il Boschetto del Parco Ciani ospiterà quasi quotidianamente una cospicua serie di eventi – matinée, pranzi in musica, concerti serali – dedicati ai giovani maestri che partecipano al Festival, musicisti che stanno perfezionando i propri studi affacciandosi alla carriera professionale. Quest’anno un’attenzione particolare sarà dedicata ai giovani talenti ticinesi, cui sarà data l’opportunità di farsi conoscere ulteriormente e di rafforzare la propria esperienza del palcoscenico.

Dove: Lugano, Svizzera

MUSICASTELLE. Il Festival musicale estivo di concerti gratuiti all’aperto della Valle d’Aosta, conferma l’edizione 2020 proponendo un cartellone ridimensionato di quattro concerti, fino al 25 luglio, con artisti di spicco del panorama musicale nazionale: Antonio Diodato, Brunori Sas, Elodie e Niccolò Fabi. Saranno ammessi 1.000 spettatori a concerto, esclusivamente su prenotazione, con accesso prioritario per chi abbina al concerto un soggiorno in una struttura ricettiva della Valle d’Aosta. Quattro location nella natura ai piedi delle montagne più alte d’Europa.

Dove: Valle d’Aosta

FESTIVAL DEI 2 MONDI. Il Festival dei Due Mondi di Spoleto quest’anno taglia il traguardo della 63esima edizione. In programma nella cittadina umbra, dal 27 al 30 agosto 2020, regala al pubblico giornate intense con opere, concerti, balletti, recital, pièce teatrali, insieme a rassegne di cinema, laboratori, convegni, incontri, premi, concorsi, eventi speciali, con uno sguardo attento anche all’arte contemporanea.

Fondato nel 1958 dal maestro compositore Gian Carlo Menotti con l’intenzione di creare un terreno di incontro fra due culture, quella americana e quella europea, il Festival dei Due Mondi ha ispirato lo Spoleto Festival Usa di Charleston (Carolina del Sud).

Dove: Spoleto, Umbria

BLUES AROUND. Pistoia si conferma una delle capitali della musica italiana con Blues Around, progetto speciale del Pistoia Blues, che porterà in città, durante tutta l’estate 2020, grandi artisti come Edoardo Bennato, Alex Britti, Negrita, Raphael Gualazzi, Bud Spencer Blues Explosion, Finaz, ma anche nuovi progetti in ascesa come Eugenio in Via di Gioia, Superdownhome, The Winstons, Georgieness e moltissimi altri. Il tutto, all’insegna della qualità musicale, e con molti concerti a ingresso libero. Oltre 30 eventi a partire dal 16 luglio tra Piazza Duomo e il centro cittadino che segnano una simbolica ripartenza della musica.

Dove: Pistoia, Toscana

CUORE DELLA MUSICA. Con un prestigioso cast, tutto italiano, nella serata inaugurale del 25 luglio e grandi stelle internazionali per il mese di agosto tra serate di gala e concerti sinfonici, il Festival d’estate 2020 – “Nel cuore della musica” è pronto ad animare l’Arena di Verona.

Una veste rinnovata con un palcoscenico centrale a capienza ridotta, per celebrare un Festival da sempre famoso in tutto il mondo. Per questa particolare edizione, un grande omaggio all’arte e agli artisti italiani: Francesco Meli, Saimir Pirgu, Fabio Sartori, Roberto Aronica, Fabio Armiliato, Barbara Frittoli, Eleonora Buratto, Luca Salsi, Leo Nucci, Daniela Barcellona, Michele Pertusi e Katia Ricciarelli, per un totale di 31 artisti. Undici serate, tutte diverse tra loro, da un’ora e mezza senza intervallo, per non favorire assembramenti, e concentrate nel fine settimana anche per incentivare il turismo.

Dove: Arena di Verona

INDIEGENO FEST. Il 4 e 5 agosto torna al teatro Greco di Tindari, in Sicilia, il festival dedicato alla musica indipendente. Un’edizione speciale “contratta” in due giorni nel rispetto delle misure di sicurezza. Ad aprire le danze, il 4 agosto, sarà Diodato, reduce dalla recente vittoria al Festival di Sanremo.

Dove: Tindari, Sicilia

TIME IN JAZZ. Il festival di jazz diretto da Paolo Fresu è giunto alla sua 33esima edizione. Si tiene a Berchidda, in provincia di Sassari. Un’edizione dedicata al maestro Ezio Bosso, recentemente scomparso, con vari ospiti tra cui Rita Marcotulli, Antonello Salis e Daniele Silvestri al quale spetta anche il compito di aprire il Festival con un concerto sulle musiche di De André all’Agnata, non distante da Tempio Pausania, l’agriturismo realizzato negli anni Ottanta dal cantautore con Dori Ghezzi, attuale padrona di casa.

Dove: Berchidda, Sardegna