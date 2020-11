Dall’America alle isole: torna il lungo raggio di Iberia

Nella winter i vettori del Gruppo Iberia offriranno voli verso oltre 75 destinazioni in 30 paesi in Europa, America e Africa, coprendo così circa il 70% degli aeroporti normalmente serviti durante la stagione invernale.

In particolare, le compagnie offriranno quasi 700 voli diretti di andata e ritorno a dicembre (circa 1.400 voli in tutto) dall’hub di Madrid, per una capacitò che in totale raggiungerà il 40% rispetto a quella del 2019. Oltre a questi voli, le unità Iberia Regional e Air Nostrum e Iberia Express opereranno da punto a punto sulla terraferma spagnola e verso e tra le Isole Baleari e Canarie.

Nonostante la riduzione delle frequenze, l’operativo invernale è stato studiato per facilitare i voli di ritorno in giornata per i viaggiatori d’affari tra le principali destinazioni spagnole ed europee: sull’80% delle rotte nazionali più trafficate e sul 32% di quelle europee più richieste, ci saranno almeno due voli di a/r ogni giorno.

Per quanto riguarda il Sud America, Iberia opererà voli di linea o speciali verso un totale di 20 destinazioni in 16 paesi dell’America Latina e negli Stati Uniti. Nel dettaglio, i voli per San Paolo sono ripresi alla fine di ottobre e quelli per Rio de Janeiro, Medellin e Cali inizieranno a dicembre.

Infine, dal 16 novembre, il ponte aereo tra Madrid e Barcellona verrà ampliato dagli attuali 24 voli di andata e ritorno a settimana a 43 voli, ovvero una media di sette ogni giorno.