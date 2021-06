Dall’Academy alla new entry Cuba: così riparte Combotour













Tante novità per il tour operator Combotour che, dopo il trasferimento della sede in spazi più grandi e funzionali in pieno centro a Saronno, ha potenziato gli sforzi per la formazione delle adv con un’Academy e per la programmazione 2021.

«Abbiamo scelto una location un po’ più grande, per garantire il distanziamento al nostro personale – spiegano Marco Meneghetti e Anna D’Oriano, titolari dell’operatore – Con spazio riunioni attrezzato con schermo per organizzare incontri di formazione e consulenza con le agenzie di viaggi, attività per la quale siamo particolarmente apprezzati dalla nostra rete. Non a caso a breve sul nostro website pubblicheremo il calendario dell’Academy, un appuntamento fisso due volte al mese per gli agenti di viaggi per formarli sulle destinazioni che programmiamo e sui nostri prodotti in generale».

Circa le proposte per l’anno in corso, Combotour ha affiancato ai suoi tradizionali prodotti un’ampia programmazione fly & drive, soluzione che ben si sposa con le attuali esigenze di viaggio. Oltre alle destinazioni classiche di lungo raggio dell’operatore, ci sono molte proposte su Europa e isole. Per il medio raggio, l’operatore punta in ottobre su Dubai, in vista dell’Expo, con alcuni pacchetti individuali e anche per piccoli gruppi, comprensivi già del biglietto di ingresso all’evento. Tra le nuove destinazioni lontane, Combotour ha inserito Cuba, con itinerari a scelta e un on the road con autista privato.

«I nostri clienti – sottolinea Meneghetti – avranno a disposizione sui propri device un’app con il timeline con le date e le tappe prestabilite del viaggio e tutti i dati e i riferimenti necessari, tutti i documenti e voucher e anche il certificato di tampone o del vaccino effettuato, oltre alle mappe online e offline per potersi orientare nella meta desiderata».

Per quanto riguarda la questione rimborsi dei viaggi non realizzati nel 2020 causa pandemia, Combotour ha scelto, in linea con altri tour operator italiani simili, di non adottare l’emendamento approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato al decreto Sostegni per la proroga da 18 a 24 mesi per i rimborsi dei voucher. «Chi desidera il rimborso dopo i 18 mesi dalla scadenza – precisa Meneghetti – può farlo perché non desideriamo ricorrere a un prolungamento delle tempistiche dei rimborsi. Ci tengo a precisare che si tratta di una scelta personale di Combotour perché siamo nelle condizioni finanziarie di poterlo onorare».

Forte impegno di Combotour, infine, anche per le offerte invernali: «Pensiamo che il prodotto per medio e lungo raggio – osserva Anna D’Oriano – ripartirà con la stagione autunno/inverno e per il 2022: a questo proposito abbiamo già confermato diversi viaggi di nozze per inverno e primavera del prossimo anno, per destinazioni di lungo raggio. Per la vacanza invernale più classica, il calendario ci avvantaggia per i viaggi di Natale e Capodanno perché con pochi giorni di ferie si possono fare ben 10 giorni di vacanza».