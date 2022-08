Dalla Taranta all’Adriatic Sea Forum: raffica di eventi in Puglia

Musica, sport, cultura, innovazione tecnologica e inclusione sociale nel finale estivo della Puglia, che annuncia una carrellata di appuntamenti fra settembre e ottobre che coinvolgeranno tutto il territorio regionale da nord a sud.

«La programmazione turistica e culturale pugliese anche quest’anno sta confermando il suo successo – dichiara l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane – Dopo lo stop dovuto alla pandemia, la Regione Puglia, insieme a Pugliapromozione, ha ripreso con vigore nella collaborazione e nella promozione di tante iniziative in presenza. Penso, in particolare, ai grandi eventi come il Medimex, alle tappe del Battiti Live, al campionato italiano di ciclismo su strada, al mondiale di orienteering che presto sarà trasmesso su Rai 1. Sperando anche nel bel tempo, puntiamo a essere attrattivi anche nei prossimi mesi con gli ulteriori appuntamenti in arrivo, come la Notte della Taranta e i mondiali di para triathlon a Bari, e a diversificare così la stagionalità dei flussi turistici».

L’1, il 2 e il 3 settembre a San Domino si terrà il Tremiti Music Festival giunto alla quinta edizione. Panorama Monopoli ospiterà nella cittadina sul mare, dal 1° al 4 settembre, una mostra diffusa a cura di Vincenzo de Bellis, direttore associato e curatore per le arti visive del Walker Art Center di Minneapolis, recentemente nominato direttore delle fiere e delle piattaforme espositive di Art Basel.

E ancora, dall’1 al 10 settembre è in arrivo la ciclopedalata Roma-Santa Maria di Leuca che svelerà le bellezze naturali dei tanti paesaggi della Puglia da nord a sud. Il 17 e 18 settembre gli occhi del mondo saranno puntati su Polignano a Mare, dove tornano i tuffi mozzafiato con la penultima tappa della Red Bull Cliff Diving World Series.2.

Così come Bari è stata scelta come sede della tappa italiana dei mondiali di para triathlon, che si svolgeranno il 24 e 25 settembre. Fino a giovedì 6 e venerdì 7 ottobre, quando sempre a Bari ci sarà la quinta edizione di Adriatic Sea Forum – Cruise, Ferry, Sail & Yacht, evento internazionale itinerante dedicato al turismo via mare in Adriatico.