Dalla Spagna arriva Travel Safe, il minisito per viaggiare in sicurezza













Si chiama Travel Safe ed è il minisito predisposto dall’Ente del turismo spagnolo sul proprio sito web www.spain.info, che contiene tutte le informazioni necessarie per poter viaggiare in sicurezza in Spagna e in qualsiasi altro posto del mondo.

Con questo utile strumento di consultazione vengono aggiornati in tempo reale tutti i requisiti per uscire dal Paese di provenienza e i requisiti per entrare in Spagna, oltre alle misure generali e specifiche vigenti in ogni comunità autonoma.

Nel portale il viaggiatore trova anche infografiche, video e articoli con consigli pratici per prevenire il contagio nelle diverse situazioni di viaggio (hotel, ristoranti, negozi, mezzi pubblici, visite a luoghi di interesse, ecc.).