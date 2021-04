Dalla Spagna alle isole greche: l’estate di Costa Crociere













Costa Crociere presenta i nuovi programmi per l’estate 2021, con protocolli sanitari e misure di sicurezza rafforzati e novità per le crociere nelle destinazioni nel Mediterraneo. Gli itinerari prevedono due navi nella parte occidentale e due in quella orientale, che visiteranno Italia, Francia, Spagna e Grecia, con crociere accessibili da 13 diversi porti di imbarco, soste prolungate ed escursioni a terra organizzate in esclusiva per gli ospiti.

Su ogni nave sarà attivo il Costa Safety Protocol, che include procedure di salute e sicurezza rafforzate per tutti gli aspetti dell’esperienza di crociera, sia a bordo sia a terra, già implementate negli ultimi mesi di operazioni di crociera.

«Abbiamo aggiornato il programma per quest’estate in base a uno scenario di riaperture di porti e destinazioni che sta diventato sempre più chiaro e che ci consente ora di pianificare al meglio le nostre operazioni – ha dichiarato Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere – Abbiamo deciso di concentrarci su destinazioni nel Mediterraneo, vicine ai nostri ospiti europei, che potranno essere scoperte o riscoperte. Possiamo finalmente dire che l’estate di Costa ha inizio e non vediamo l’ora di ritrovare a bordo i nostri ospiti più affezionati e accogliere nuovi clienti».

I nuovi itinerari dell’estate prevedono soste prolungate nelle destinazioni per consentire agli ospiti di trascorrere più tempo a terra. Costa introdurrà un programma di escursioni rinnovato, che permetterà di scoprire località poco conosciute, in esclusiva per gli ospiti. L’esperienza di bordo verrà arricchita da nuove proposte di menù, tra cui gli imperdibili “destination dish”, ovvero i piatti legati alla tradizione delle località toccate dagli itinerari delle navi.

Nel Mediterraneo occidentale opereranno l’ammiraglia Costa Smeralda e Costa Firenze, la nuova nave ispirata al Rinascimento fiorentino.

La prima a ripartire sarà Costa Smeralda, il 1° maggio, con minicrociere di tre e quattro giorni o, in alternativa, una crociera di una settimana, con scali a Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Messina e Cagliari. Questo itinerario dedicato all’Italia sarà prolungato sino al 3 luglio, quando la nave tornerà a proporre crociere di una settimana che visiteranno Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia.

Le crociere in Italia continueranno a essere disponibili su Costa Firenze, che partirà per il primo viaggio il 4 luglio, con itinerario tutto italiano, che comprende Savona, Civitavecchia, Palermo, Napoli, Messina e Cagliari. Dal 12 settembre e sino a metà ottobre anche Costa Firenze proporrà crociere internazionali di una settimana, che comprendono Savona, Civitavecchia, Napoli, Ibiza, Barcellona e Marsiglia.

Sul versante orientale del Mediterraneo navigheranno le gemelle Costa Luminosa e Costa Deliziosa.

La ripartenza di Costa Luminosa è confermata il 16 maggio da Trieste, e il giorno successivo da Bari, con un itinerario incentrato sulle destinazioni greche di Corfù, Atene, Mykonos e Katakolon.

Costa Deliziosa riprenderà dal 26 giugno: itinerario di una settimana, con Venezia, una sosta lunga di un giorno e una notte a Mykonos, seguita da Katakolon, Corfù e Bari.

I nuovi itinerari estivi 2021 saranno progressivamente disponibili sui sistemi della compagnia nei prossimi giorni.

La stagione estiva in Nord Europa, così come tutte le altre crociere previste fino a metà settembre 2021 non incluse negli itinerari appena aggiornati sono annullate a causa del livello di incertezza sulla riapertura di diverse destinazioni. Costa sta informando agenti di viaggi e clienti interessati dai cambiamenti, fornendo tutti i dettagli necessari a seconda delle partenze.