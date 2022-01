Dalla Sicilia al Piemonte mezza Italia in zona gialla

Chiudiamo il 2021 con la consueta edizione dei “fatti dell’anno“: il racconto di questi rocamboleschi dodici mesi del #travel , per certi versi peggiori di quelli precedenti che hanno visto esplodere la pandemia. Un anno di restrizioni e aperture, di chiusure improvvise e illogica allegria, come cantava Giorgio Gaber. L’anno del #greenpass , del super pass e ora addirittura del mega pass, perché nulla sembra bastare. Neanche la terza dose di #vaccino . L’anno in cui i fondi stranieri cominciano a mettere le mani sulle aziende italiane e, tra i tour operator, si inseguono i passaggi di mano. Il mercato soffre. Euromonitor vede la piena ripresa addirittura nel 2026. Ma noi vogliamo conservare una visione meno drammatica: il mondo – come affermato in questo editoriale – non si fermerà di nuovo del tutto e il 2022 sarà migliore. Questo il nostro auspicio. Per voi, per noi, per l’umanità intera. Ci rivediamo online il prossimo 3 gennaio.🎄Buone e serene feste 🤗