Dalla Sicilia a Ibiza: l'espansione multibrand di Palladium Hotel













Lo scorso anno la catena alberghiera spagnola Palladium Hotel Group ha puntato forte su Cefalù per il suo debutto in Italia. E le assolate spiagge dal profumo di macchia mediterranea, cui il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa ha accesso diretto, hanno contribuito al successo della struttura sul mercato.Palladium in questi due anni non ha femrato gli investimenti e ora si prepara a una stagione estiva densa di novità.

Riapre a giugno, inoltre, il 5 stelle all inclusive di Campofelice Roccella, forte del suo 60% di occupazione (metà dall’Italia e originato dal trade per il 50%) nel 2021 e con l’obiettivo quest’anno di mantenere i turisti italiani e incrementare gli europei.

Alle quattro piscine (una per bambini) e ai tre ristoranti à la carte, si è aggiunto il nuovo servizio The Signature Level nelle 113 camere che hanno sostituito l’ex Grand Palladium Garden Beach Resort. La selezione di vantaggi esclusivi debutta anche nei nuovi Trs Ibiza Hotel e Hard Rock Hotel Marbella che aprono, invece, a giugno.

«Dopo l’esordio l’anno scorso anche del Palladium Hotel Menorca e degli Only You Hotels a Valencia e Malaga, siamo molto soddisfatti del nostro posizionamento e abbiamo in serbo grandi novità – commenta Nacho Gozalbo Fernandez, Palladium Hotel Group emea contracting and promotions director – Con The Signature Level abbiamo sviluppato un servizio più efficiente e sostenibile. Stiamo puntando a una chiara differenziazione del prodotto e all’eccellenza anche dal punto di vista ambientale, che si tradurrà non solo in buoni risultati ma anche in un futuro promettente».

Il Gruppo è nato a Ibiza con la catena di alberghi 4 stelle Fiesta, emigrata poi in Messico, per gli attuali 44 hotel fra Spagna, Italia, Messico, Repubblica Dominicana, Giamaica e Brasile. Opera con 9 brand: Trs Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Only You Hotels, Bless Collection Hotels e il licensed brand Hard Rock Hotels a Ibiza, Tenerife e Marbella.

La holding iberica ha chiuso il 2021 con un fatturato di 445 milioni di euro, superiore del 131% rispetto al 2020 e inferiore del 40% rispetto al 2019. L’obiettivo di quest’anno è di superare il fatturato del 2019 grazie ai progetti più recenti. Tra questi, le nuove aperture, il riposizionamento di alcuni hotel europei e il consolidamento di proprietà e nuovi brand nei Caraibi, lanciati nel 2019 e adesso a pieno potenziale.

«Questa nuova esperienza del lusso moderno è fatta di belle strutture, ottimo servizio, attitudine amichevole», sintetizza Massimo Tocchetti, presidente Aigo, alla presentazione milanese. L’obiettivo è “Turn guests into fans”, come recita lo slogan che gira nel video alle sue spalle. E vista l’aria che tira tra Ibiza e Caraibi non si fa fatica a seguire la scia del Trs Ibiza Hotel, che viene dall’omonimo grande successo caraibico.

Il primo in Europa del brand di lusso Trs Hotels apre quest’estate a Cala Gració, zona vicino a Sant Antoni e nota per i suoi tramonti. Il cinque stelle adults only ospiterà 378 camere e suite in all-inclusive, con offerta gastronomica e ricreativa unica, come La Golden Hour vissuta dalla Gravity Sky Lounge, destinata a diventare uno dei punti di riferimento dell’isola tra piscina a sfioro e spettacoli di musica live. A personalizzare l’esperienza ci penserà poi il servizio butler e la lussuosa Zentropia Spa & Wellness. L’hotel ha vinto il premio Re Think Hotel, assegnato ai 10 migliori progetti per sostenibilità e ristrutturazione alberghiera in Spagna.

A giugno debutta anche l’Hard Rock Hotel Marbella, terzo hotel in Costa del Sol. Il quattro stelle disporrà di 383 camere, due piscine e 1.000 mq di centro per riunioni ed eventi, una palestra Body Rock, un programma di yoga Rock Om e il centro benessere Rock Spa, con sauna e cinque sale trattamenti. La musica e l’intrattenimento saranno al centro dell’esperienza, com’è tipico dell’ospitalità del marchio, con playlist in streaming disponibili al check in.

«Vi assicuro, per gli appassionati girare tra cimeli musicali, avere in camera una chitarra Fender con amplificatore o un lettore di vinili Crosley, è semplicemente meraviglioso». Lo testimonia Bruno Bedda, sales marketing mgr dell’Hard Rock Hotel Tenerife che apre la stagione con una gamma straordinaria di attività, tra cui una scaletta di artisti tra dj e musicisti che si esibiscono giorno e notte in diverse aree dell’hotel, incluse sorprese speciali e attività per i più piccoli.