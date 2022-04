Dalla lirica ai Borghi: le Marche protagoniste in fiera a Milano













La Regione Marche è stata grande protagonista della Bit 2022, dove si è proposta con presentazioni, eventi e entusiastiche prospettive per il futuro. Grande risalto soprattutto verso il viaggiare slow, il food, i borghi, l’arte e l’entroterra – preziose risorse di una regione che quest’anno ha scelto come slogan “Scopri le Marche”. Uno frase che è l’essenza dei messaggi lanciati negli anni, cioè che le Marche sono sempre una piacevole sorpresa, ogni volta che ci si torna.

C’è sempre qualcosa che non si è visto prima, qualcosa che non ci si aspetta: un’opera d’arte, un borgo, uno scorcio della natura. E poi la cultura, la musica lirica con le due tra le più famose rassegne nazionali e internazionali: il Macerata Opera e il Rossini Opera Festival.

È stata presentata agli operatori del settore, a tutto tondo, una destinazione da scoprire nella sua interezza che consente di vivere esperienze integrate, attraversando borghi, paesaggi, scorci, colori, sapori, che ad ogni passo assicurano una nuova emozione. Testimonial e guida di questa scoperta è Roberto Mancini, mister della nazionale italiana di calcio, che ha portato l’Italia a vincere gli Europei e le sue Marche su alti livelli di riconoscibilità attraverso i meravigliosi scenari raccontati negli spot.

Tra gli eventi particolari, a settembre verrà riproposto MArCHESTORIE, un festival itinerante che nel 2021 ha coinvolto 56 borghi con l’allestimento di 431 spettacoli per scoprire luoghi, tradizioni, cibi, vicende millenarie e storie dei borghi delle Marche. MArCHESTORIE quest’anno verrà ampliato e consolidato, e sarà il fulcro della strategia di promozione della riscoperta e rilancio anche economico dell’entroterra. La volontà è, dunque, quella di valorizzare l’identità delle Marche anche dopo i mesi estivi, a partire dai nuclei storici che le caratterizzano. E un primo risultato della strategia di valorizzazione dei Borghi marchigiani è stato già raggiunto con la nomina di San Ginesio, in provincia di Macerata, come come “miglior borgo turistico” italiano nella classifica dei Best Tourism Villages, da parte dell’Unwto – l’Organismo delle Nazioni Unite per il Turismo.

Al grande stand allestito dalla Regione erano presenti anche gli operatori incoming di Inside Marche Live per promuovere i prodotti turistici e commercializzare la regione ai buyer italiani ed esteri. Presentato anche il nuovo progetto MarcheConnect, la prima piattaforma digitale collaborativa dei tour operator marchigiani, dove si possono trovare oltre cento proposte e prodotti turistici degli operatori, immediatamente acquistabili online.

In occasione dell’appuntamento milanese, gli operatori hanno lanciato in collaborazione con gli albergatori di Apa Hotels di Pesaro e con il patrocinio della Regione Marche, della Camera di Commercio delle Marche e delle Pro Loco di Pesaro e Urbino, l’evento speciale “Fuori Bit” per la promozione delle Marche (nella foto: Federico Scaramucci, presidente Inside Marche, e Paolo Costantini, presidente Apa Hotels) un’occasione utile per fare network e lanciare la ripartenza del settore dopo oltre due anni di crisi. Focus particolare in quest’occasione su Pesaro, capitale italiana della cultura nel 2024.