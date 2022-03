Dalla Grecia alla Spagna: l’estate di Ita Airways













Arrivano le prime anticipazioni sulle rotte estive e prettamente balneari di Ita Airways.

Il vettore opererà voli stagionali in agosto da Fiumicino e Linate a Corfù, Heraklion, Rodi (Grecia) e Ibiza, Minorca e Maiorca (Spagna). Sempre in agosto e per la Grecia, Ita servirà Cefalonia, (oltre a Dubrovnik e Spalato in Croazia) da Roma e Salonicco da Milano Linate.

Il collegamento Fiumicino-Malta, infine, sarà operato con 4 frequenze settimanali ad aprile-maggio e giornalmente da giugno ad ottobre.

In questa stagione estiva 2022, inoltre, Ita Airways investirà molto anche sul sud Italia aumentando le frequenze da Roma e Milano Linate verso per le mete preferite dai vacanzieri come Palermo, Catania, Bari, Brindisi e Lamezia Terme.

In particolar modo a partire dal 27 marzo 2022 riapre la rotta Roma Fiumicino verso Napoli con un volo giornaliero, che da giugno salirà a due arrivando a 14 frequenze settimanali.