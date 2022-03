Dal wedding al food: verso la Btm 2022 di Taranto













Scommette su Taranto Btm Puglia 2022, in programma dal 6 all’8 aprile prossimo e presentata con un evento nell’evento, Btm in Love, dedicato ai professionisti del wedding tourism.

Tra i principali eventi B2B di promozione del turismo del sud Italia, la tre giorni della settima edizione di Business Tourism Management si articolerà in tre location. I due circoli Ufficiali e Sottufficiali della Marina militare ospiteranno: il primo le aree Expo, il workshop di destination management Btm Lab e la sezione tematica Btm in Love; il secondo il turismo enogastronomico di Btm Gusto e gli incontri tra buyer e seller.

Nel dirimpettaio Teatro Orfeo, infine, la parte convegnistica e di formazione con i principali eventi attesi dal pubblico che verteranno sul tema GreenPeople2Action, a forte accento sulla sostenibilità, sempre più percepita come una necessità che non ammette più ritardi nell’agire.

«Tornare a fare eventi in presenza dopo due anni, anche con tante conferme di operatori e buyer internazionali ci permette oggi di lanciare un messaggio importante sulla ripresa del turismo – spiega il fondatore e ceo di Btm Puglia Nevio D’Arpa – Oltre tutto sveleremo le potenzialità pazzesche di benessere, cultura e ambiente della “Città dei due mari”, che non è solo industriale».

Poco conosciuta alle rotte turistiche fra Lecce, Salento e Valle d’Itria, Taranto ha invece molto appeal da offrire, tra colonie di delfini, i Giochi del Mediterraneo del 2026, il Museo Marte che raccoglie tutti i reperti della Magna Grecia, per non dire delle sue famosissime cozze e dei grandi investimenti nel comparto alberghiero rivolti anche al turismo balneare.

Già oltre 3.000 le registrazioni, con buyer da tutto il mondo e più di 200 aziende partecipanti da tutta Italia, fra cui startup come BeSafeRate, InReception e Qualitando, grossi marchi quali Msc, società tecnologiche come Expedia, Zucchetti, The Fork, Nexi e Scalapay, editori come Hoepli e Lonely Planet.

Insomma, un faro di attrazione per il turismo incoming, tra tanti workshop, seminari e esperienze sensoriali di eccellenze enogastronomiche presentate dai produttori locali nell’EatExperience Room e nella Food&Wine Tasting Room. Quest’ultimo, argomento imprescindibile nel segmento del wedding italiano e del destination wedding estero.

Ecco quindi il format di Btm in Love 2022 che si amplia trasformando l’evento in 3 giornate esperienziali e completamente immersive alla scoperta del territorio, delle novità, delle tendenze. Ognuna delle tre giornate avrà un macrotema specifico: Tradizione, Innovazione e Digitalizzazione, affrontati insieme ai massimi esperti del Wedding System tra panel discussion, location esclusive, speaker nazionali e stampa, masterclass, laboratori creativi, esclusiva cena di gala.

«Un’occasione per i professionisti di creare network per un segmento diventato moderno, cresciuto ma ancora bisognoso di forte creatività e diversità, ma sempre legato alla tradizione – spiega la specialista Laura D’Ambrosio, esperta di sales & marketing e hospitality business, che insieme alla digital strategist e social media manager Alessandra Campagnola ha ideato il progetto La Wedding Line, organizzatore dell’evento.

Pre pandemia l’industria del wedding valeva circa 30 miliardi, di cui 1 nella sola Puglia, ed è crollato dell’85% a causa del rinvio delle celebrazioni e di feste a più ridotta capienza. Nel 2022 si punta a tornare a crescere. Vale anche per Btm Puglia che vuole tornare l’evento internazionale ampiamente riconosciuto che è stato: l’ultima edizione di febbraio 2020 (a parte quella virtuale dell’anno scorso) ha ospitato in 3 giorni 16mila visitatori, 175 espositori, 80 buyer internazionali e 155 relatori esperti.