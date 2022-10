Dal Vaticano alle isole Borromee: le top experience in Italia di Civitatis

Dal Vaticano a Matera, passando per le isole Borromee. Secondo gli ultimi dati elaborati da Civitatis, una delle principali aziende nella distribuzione online di escursioni e visite guidate, il mercato delle experience in Italia continua ad attrarre turisti da tutto il mondo.

Nella top five delle preferenze comanda la classifica delle più vendute la visita guidata al Vaticano, seguita dal Battello turistico per le isole Borromee e il tour dei Sotterranei di Napoli. Al quarto e quinto posto la visita guidata di Matera e la visita guidata della Galleria degli Uffizi.

Per quanto riguarda le vendite B2B, quindi in agenzia di viaggi (uno dei punti di forza di Civitatis che sta investendo sempre più nel trade, ndr), spicca soprattutto la visita guidata di Spaccanapoli, più la visita al Cristo Velato e l’escursione a Pompei.

Per quanto riguarda, invece, la sola città di Roma – dopo la visita guidata al Vaticano – seguono il tour del Colosseo, Foro e Palatino; il tour del Ghetto Ebraico e di Trastevere, il Battello Turistico di Roma e il Tour di Roma illuminata. Nelle agenzie di viaggi le tendenze rimangono le stesse, «tranne per il fatto che vendiamo un numero maggiore di transfer nella Capitale», sottolinea Alex Mazzola, B2B & travel agencies department manager di Civitatis.

Rispetto ai mercati stranieri che comprano più experience in Italia, Mazzola sottolinea poi come l’Italia sia «il Paese più venduto sulla nostra piattaforma in lingua spagnola. quindi i turisti spagnoli, argentini e messicani sono quelli che registrano il maggior numero di prenotazioni, insieme agli stessi viaggiatori italiani».