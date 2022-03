Dal Sudafrica all’Oman: World Explorer si rilancia in vista di Pasqua













Torna l’operatività per World Explorer, anche se la strada è ancora lunga per recuperare le quote di mercato raggiunte nel 2019.

Claudio Benvegnù, sales and marketing manager di World Explorer, illustra chiaramente il momento: «Alla riapertura dei viaggi le prime richieste sono pervenute per i Paesi che hanno costruito la nostra storia: Tanzania, Namibia, Sudafrica e Botswana sono le mete su cui adesso stiamo verificando un interesse crescente. È ovvio che le modalità di viaggio non sono più fluide e immediate come due anni fa. Bisogna tener presenti i protocolli antiCovid di ogni Paese, rispettarli e adattarsi ma oggi, finalmente, siamo tornati a fare il nostro mestiere».

«Dopo due anni di pensieri, timori e ansie, vogliamo che i nostri clienti – conferma Alessandro Simonetti, titolare Word Explorer – partano ‘leggeri’, con il solo obiettivo di godersi il viaggio e l’esperienza, perché a tutto il resto abbiamo pensato noi. È un messaggio importante, che i nostri partner preferenziali, le oltre 800 agenzie con cui lavoriamo a livello nazionale, devono tener presente».

Partner preferenziali che l’operatore milanese non ha mai trascurato negli ultimi due anni di periodo pandemico, dedicando loro corsi di formazione e webinar volti a colmare eventuali lacune conoscitive per quegli angoli di mondo raggiunti. Azioni che proseguono, come dimostrato dal webinar #torniamoaviaggiare tenutosi lo scorso 9 marzo in collaborazione con l’Ente per il turismo delle Filippine, destinazione entrata da qualche anno in catalogo.

Per la prossima Pasqua, intanto, è già pronta la proposta esclusiva di World Explorer in Oman, tra castelli e deserti con guida-accompagnatore dall’Italia in partenza il prossimo 16 aprile, per 8 giorni e 6 notti con trasferimenti in veicolo privato e sistemazione in hotel 4 e 5 stelle.