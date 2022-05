Dal Pnrr al nodo balneari: Aiav incontra Garavaglia













Al convegno “Turismo, ancora più forti” – organizzato da Cna Turismo e Commercio, alla presenza del ministro del Turismo Massimo Garavaglia – è intervenuta Aiav in rappresentanza del turismo organizzato.

L’incontro ha gettato le basi per rafforzare il rapporto di collaborazione sviluppato negli ultimi mesi, con l’obiettivo di superare la logica emergenziale e delineare le linee guida che orienteranno lo sviluppo del settore.

Garavaglia ha toccato i temi di maggiore attualità, a cominciare dalle risorse economiche disponibili. Come noto, nel Pnrr è stato destinato solo l’1% al rilancio del turismo, settore che rappresenta il 13% del Pil. Nel ribadire la necessità di puntare alla massima efficienza nell’utilizzo delle risorse, il ministro ha sottolineato che, applicando strumenti finanziari come effetto leva, è già stato possibile aumentare da 2,4 miliardi di euro a 6,9 miliardi di euro le somme effettivamente disponibili per gli operatori. Gli investimenti saranno per il miglioramento della qualità dei servizi turistici e per rendere solida e duratura la ripresa.

Si è discusso anche del nodo balneari, per il quale si profila una soluzione con respiro di lungo periodo, e il tema della mancanza di lavoratori, con particolare riferimento alle difficoltà emerse da più parti nel reclutamento di personale stagionale: il ministro Garavaglia ha proposto di cumulare i contratti stagionali con il 50% del reddito di cittadinanza, affinché la prospettiva di perdere il sussidio non condizioni la disponibilità di lavoratori stagionali, pur ribadendo la necessità di rivedere completamente tutto il mercato del lavoro nel settore, a cominciare dalla formazione.

«Condividiamo la posizione del ministro sul tema dell’efficientamento delle risorse e della formazione: sono progetti che ci vedono da tempo coinvolti attivamente – ha dichiarato Fulvio Avataneo, presidente Aiav – In particolare, sulla formazione puntiamo a superare i limiti dei programmi di alternanza tradizionali e migliorare la preparazione degli studenti, avviandoli con successo verso il mondo del lavoro: stiamo collaborando con il Miur per lo sviluppo di protocolli di alternanza scuola-lavoro più efficaci e abbiamo attivato un progetto pilota “Integrazione Scuola-Lavoro” a Torino, in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Paolo Boselli. Abbiamo invece qualche perplessità sul tema degli impegni assunti sulla promozione digitale del Paese, sui quali ci auguriamo di avere presto uno spazio di discussione, poiché assorbono buona parte dei contributi disponibili».

Avataneo ha poi aggiunto: «Stiamo lentamente e faticosamente guadagnando una posizione all’interno delle istituzioni e in linea con quanto abbiamo già dichiarato in passato, vorremmo che questi anni difficili possano concludersi lasciando in eredità un più solido e fattivo rapporto di collaborazione tra il mondo del turismo e le istituzioni a beneficio di tutti».