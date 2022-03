Dal Perù al Brasile: i sei educational di Tour2000













Aria di ripartenza per Tour2000 America Latina, che da aprile a maggio ha programmato ben sei educational Special Agent nei Paesi del Centro, Sud America e Caraibi, studiati per permettere agli agenti di viaggi di testare la professionalità e l’organizzazione dei propri tour.

Dal 22 al 30 aprile si parte per il Guatemala; dal 19 al 30 maggio, invece, si vola in Perù per un tour che parte da Lima e arriva fino a Macchu Pichu, Patrimonio dell’Umanità e luogo imperdibile per ogni viaggiatore.

Dal 25 al 31 maggio sarà la volta del Messico, mentre dal 26 maggio al 1° giugno si decollerà per un tour ecoluxury della Repubblica Dominicana.

Dal 29 maggio al 5 giugno l’appuntamento sarà a Cuba con le bellezze de L’Avana e le spiagge di Varadero. A completare il ricco calendario di fam trip, dal 3 all’11 giugno, il Brasile.

«Abbiamo pensato a sei tour Special Agent – spiega Marino Pagni, general manager di Tour2000 America Latina – per far rivivere agli agenti tutte le bellezze delle destinazioni del continente latino americano che sono pronte a ricevere i nostri viaggiatori. Inoltre con le nostre nuove polizze assicurative è possibile viaggiare in tutta sicurezza».