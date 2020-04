Dal MoMa aBroadway: il viaggio a New York diventa virtuale

Scoprire il MoMa, assistere a uno spettacolo di Broadway, partecipare a laboratori e lezioni d’arte. Tutto senza muoversi da casa. Nyc & Company – l’ente del turismo di New York City – in risposta alle chiusure temporanee di attrazioni, musei e teatri, rende disponibile online l’offerta culturale della città attraverso video streaming, tour, corsi, attività didattiche, podcast e molto altro.

«In questo periodo senza precedenti, il settore turistico di New York City si è attrezzato per offrire un assaggio virtuale delle attrazioni, teatri e musei della città – dice Fred Dixon, presidente e ceo di Nyc & Company – In attesa di poter accogliere nuovamente i visitatori di tutto il mondo qui a New York City, vogliamo portare la città nelle loro case, offrendo momenti di cultura ed evasione».

In collaborazione con il Department of Cultural Affairs e il Mayor’s Office for Media and Entertainment, Nyc & Company presenta le migliori esperienze virtuali proposte dalle più importanti istituzioni culturali newyorkesi durante il periodo di chiusura dovuto all’emergenza Covid-19.

«La risposta della comunità culturale di New York City alle sfide imprevedibili che stiamo affrontando è esattamente quello di cui abbiamo bisogno – dichiara Kathleen Hughes, acting commissioner del Department of Cultural Affairs – Dalle opere liriche in streaming alle lezioni d’arte per i giovani, la straordinaria programmazione culturale della città si è spostata in rete e continua a intrattenere i cittadini e ad appassionare il pubblico».

Tutte le iniziative sono raccolte sul sito nycgo.com/virtualnyc che viene costantemente integrato e aggiornato.

Tra le proposte, ci sono: programmi educativi come quello dell’American Museum of Natural History o dell’Intrepid Sea, Air & Space Museum; spettacoli di musica e danza, come quelli del The Metropolitan Opera, del The Joyce Theater, del New York City Ballet o del New York Philharmonic; performance teatrali come il meglio di Broadway, con centinaia di titoli disponibili tra cui Cats, Kinky Boots, The King and I e Sweeney Todd con Angela Lansbury. Spazio poi alle arti visive tra visite virtuali e contenuti disponibili online di The Metropolitan Museum of Art, Museum of Modern Art (MoMa), Solomon R. Guggenheim Museum, Whitney Museum of American Art, Alice Austen House, Brooklyn Museum, The Frick Collection, El Museo del Barrio, Neue Galerie.

E ancora, la earth cam dell’Empire State Building trasmette vedute e illuminazioni dal grattacielo. La Statua della Libertà, emblema del passato di New York City di accoglienza degli immigrati provenienti da tutto il mondo, invita tutti a intraprendere un viaggio genealogico, grazie al database online di 65 milioni di passeggeri che rende la ricerca virtuale dei passeggeri realtà.

Oppure si può vivere online Spyscape, la nuova mostra di James Bond.