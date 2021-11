Dal Messico agli Usa: Iberia potenzia le rotte long haul













Iberia spinge sul lungo raggio in vista dell’estate 2022. Grande protagonista tra le rotte della prossima summer della compagnia aerea spagnola è l’America Latina, con il Messico su cui saranno operati cinque voli in più a settimana, per un totale di 19 collegamenti settimanali.

Sulla Colombia Iberia opererà due collegamenti giornalieri tra Madrid e Bogotà a partire da febbraio 2022, il 2 dicembre riprenderanno poi i voli per Cali. Più voli, inoltre, anche sull’Argentina con Buenos Aires.

Guardando agli Stati Uniti, l’estate di Iberia conterà voli su New York (14 frequenze settimanali) e ci saranno anche due voli giornalieri per Miami. Da aprile 2022 decolleranno i collegamenti per Dallas e Washington; ripristinata anche la rotta su San Francisco.