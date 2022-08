Dal marketing alle commissioni: Bedsonline potenzia i servizi per le adv

Con le prenotazioni turistiche che nel 2022 sembrano viaggiare a gonfie vele, Bedsonline – strumento di prenotazione di Hotelbeds dedicato esclusivamente alle agenzie – annuncia numerose novità per semplificare e migliorare il lavoro degli agenti di viaggi partner.

«Lavoriamo costantemente per migliorare il nostro booking engine. È seguendo questo obiettivo abbiamo fatto in modo che gli agenti di viaggi vedano ripagati i loro sforzi dando a loro il controllo e la possibilità di aggiungere una una commissione personalizzata (con un tetto massimo di 999,99 dollari Usa) alle loro prenotazioni. La commissione – applicabile su base preventiva per ogni quotazione o per tutte le prenotazioni future al clic di un pulsante – non consente solo agli agenti di aumentare le loro entrate, ma anche di adattare su misura per migliorare l’esperienza del cliente, caso per caso», ha affermato Bertrand Sava, direttore generale retail presso Hotelbeds, la società madre di Bedsonline.

Per ottenere il massimo da ogni prenotazione, inoltre, Bedsonline mette a disposizione anche il suo strumento di marketing e tendenze esclusivo per i suoi clienti, The Compass. Offrendo approfondimenti, con dati globali in tempo reale che rivelano tendenze emergenti su misura, in base a ciò che lo strumento può imparare dalle loro tipiche abitudini di prenotazione, The Compass rende più facile per le agenzie identificare le destinazioni giuste da offrire ai propri clienti nel miglior momento possibile.

Inoltre, lo strumento Creator Flyer – disponibile per l’uso dentro The Compass o su altre landing page presenti sul sito web di Bedsonline – è un ulteriore servizio utile alle adv per promuovere il prodotto con un minimo sforzo e a costo zero. «Il nostro obiettivo è quello di renderlo molto semplice e facile da usare. In meno di cinque minuti, gli agenti possono creare interessanti materiali di marketing personalizzati con il proprio marchio, proposte uniche e possono inserire fino a otto hotel prima di salvare il volantino e inviarlo ai clienti», ha aggiunto Bertrand.

Infine, Bedsonline ha introdotto nuovi strumenti self service che permettono all’agente di semplificare il suo lavoro e risolvere i problemi in autonomia. Il toolkit SelfSeT, infatti, permette di modificare le prenotazioni istantaneamente: dall’aggiunta di richieste speciali in qualsiasi momento all’aumento o diminuzione di notti fino al tool di cacnellazioni flessibile.