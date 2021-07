Dal Green Pass alle crociere: le modifiche al Sostegni bis













Da martedì 6 luglio il decreto Sostegni bis è all’esame della commissione Bilancio della Camera. Tra le più rilevanti misure contenute nel pacchetto degli emendamenti, troviamo i tamponi gratis per consentire alle persone più fragili di avere comunque il Green Pass; 60 milioni di euro per sostenere le imprese operanti nel settore wedding, horeca, organizzazione di feste e cerimonie; l’abolizione per il 2021 della tassa di ancoraggio per le navi da crociera e anche contributi per la montagna e le città d’arte, comparti che hanno accusato tantissimo della crisi da Covid-19.

Stando al Corriere della Sera, ci sarebbe innanzitutto un fondo ad hoc di 10 milioni per garantire tamponi gratuiti e ottenere il Green Pass per le persone considerate fragili, e che quindi per le loro condizioni di salute non possono vaccinarsi. Fino al sostegno alle imprese che operano nel settore wedding, horeca, organizzazione di feste e cerimonie, ristorate con un contributo di 60 milioni di euro.

Inoltre, con gli emendamenti arriverebbero altri fondi per la montagna con un ulteriore finanziamento da 30 milioni da destinare ai comprensori sciistici per l’innovazione tecnologica e il miglioramento della sicurezza degli impianti di risalita, delle piste e dei sistemi per la neve artificiale.

Infine, ci sono anche 15 milioni per le città d’arte di cui 5 per i comuni che fanno parte dell’Unesco Creative Cities Network, mentre le navi da crociera non pagheranno, per il 2021, la tassa di ancoraggio, coperta con un fondo da 2,2 milioni.