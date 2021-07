Dal Gran Premio alle luxury experience: l’Ungheria di Enjoy Destinations













In occasione del Gran Premio di Formula 1 di Ungheria, che si svolgerà questa settimana sul circuito dell’Hungaroring, a pochi chilometri dal centro di Budapest, EnjoyDestinations – t.o. di Kkm Group – torna a incontrare dal vivo gli addetti ai lavori in collaborazione con Visit Hungary per presentare i prossimi progetti sulla destinazione.

«Guardiamo con fiducia al futuro e abbiamo già impostato una serie di programmi tra fine estate e autunno per visitare la destinazione in totale sicurezza – dichiara Manuela Altinier, responsabile programmazione EnjoyDestinations – Normalmente proponiamo diverse formule, rivolte agli appassionati di sport e motori, ma anche agli accompagnatori meno interessati, che possono optare per eclettiche escursioni alla scoperta del territorio. I pacchetti comprendono sempre il soggiorno in hotel 4 o 5 stelle, i trasferimenti privati per il circuito e i biglietti per assistere a prove, qualifiche e gara».

«L’Ungheria – prosegue Andrea Cani, presidente Kkm Group – è versatile e ha le carte in regola per stupire i viaggiatori più esperti. È adatta ad un target trasversale e offre un ottimo rapporto qualità prezzo anche in ottica MICE. Siamo partiti da Budapest e dai dintorni, ma è nostra intenzione allargare progressivamente il raggio d’azione a tutto il Paese. Ci auguriamo solo di poter contare sulla stabilità necessaria per programmarlo con continuità».

Tra le prime proposte in cantiere rientrano i classici pacchetti su Budapest, abbinati ad alcuni degli eventi di maggior interesse della città. Il primo weekend di ottobre, ad esempio, sarà la volta del National Gallop, evento ippico che si svolge nella maestosa cornice della Piazza degli Eroi e rielabora in chiave contemporanea una delle più antiche tradizioni locali. Per due giorni la piazza si trasforma in un enorme ippodromo, con 6.200 metri quadri di sabbia, scuderie e tribune, tra cortei in costume, rievocazioni di battaglie storiche e la corsa delle bighe.

Sul fronte luxury, da non perdere il sorvolo del Lago Balaton fino alla penisola di Tihany per ammirare la regione dei parchi e delle riserve nazionali. In alternativa, un tour di una giornata alla scoperta dei vigneti dove si produce il Tokaji Aszú, considerato uno dei vini più importanti dell’intera Europa Orientale.

Máté Terjék, regional head of business development – Italy di Visit Hungary, conclude: «Abbiamo scelto Kkm Group per questa iniziativa perché ci permette di valorizzare la destinazione sotto più punti di vista, a cominciare da un evento glamour e ricco di attrattiva a livello internazionale come il Gran Premio. Parallelamente, la filosofia di EnjoyDestinations ci aiuta a promuovere le tradizioni locali e la conoscenza dell’intero Paese».