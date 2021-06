Dal glamping ai treni: le nuove tendenze dei viaggi luxury













Costa Rica, Repubblica Dominicana o le intramontabili Maldive: tra le mete più scelte dai viaggiatori di lusso ci sono i mega resort delle spiagge più belle del mondo, parola del colosso tedesco Tui Group, che mescola vacanze attive all’insegna del rafting con soggiorni di estremo relax come quelli negli atolli dell’Oceano Indiano.

In crescita, però, complici le nuove esigenze derivate dalla pandemia, c’è anche il glamping, con la Slovenia che si piazza tra le mete top del momento grazie a un’offerta fatta di strutture come il Garden Village di Bled, Pikol Lake Village a Nova Gorica o Chateau Ramšak a Moribor.

«Siamo un Paese dalle piccole dimensioni, ma siamo sicuri di poter soddisfare ogni tipologia di esigenza e le richieste di agenti alla ricerca di soluzioni di soggiorno alternative e dal grande appeal», ha dichiarato Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il turismo in Italia.

Infine c’è proprio il nostro Paese, con le classiche mete come Taormina, Capri, Portofino e l’unicità di Venezia. Proprio qui, il 21 giugno è stata inaugurata la stagione estiva del Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, con viaggi one night per Amsterdam, Bruxelles, Ginevra, Roma e Firenze. Al debutto, anche tre nuove Grand Suite con area living, un personal steward e transfer privato da e per il treno.

Sempre in Italia, poi, è stato lanciato da poco il Treno della Dolce Vita, ideato da Fs Italiane e Arsenale Spa, in collaborazione con la Fondazione Fs. Una risposta operativa per il rilancio del luxury tourism che verrà attivata agli inizi del 2023 con cinque treni, 11 carrozze, 32 cabine a bordo, 20 suite, 12 cabine deluxe, 64 ospiti e oltre 74mila passeggeri previsti nel primo anno d’esercizio.