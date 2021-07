Dal fondo perduto al Bonus vacanze: il Sostegni bis è legge













Il decreto Sostegni bis ha ricevuto il via libera del Senato ed è ora legge. L’ok è arrivato con 213 voti favorevoli e 28 no, uno solo l’astenuto. Il testo porta con sé misure urgenti anti Covid per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali per 40 miliardi, ed era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 maggio, portando tra l’altro il Bonus Vacanze anche in agenzia di viaggi e nei tour operator.

All’articolo 1 troviamo i contributi a fondo perduto: i destinatari sono le imprese, i lavoratori autonomi, i professionisti e gli enti del terzo settore che svolgono attività commerciale. Ci sono risorse per le attività stagionali, automatiche e contributi perequativi.

C’è inoltre il posticipo dal 30 aprile al 31 agosto dell’invio delle cartelle esattoriali e degli avvisi bonari, così come non dovranno pagare l’Imu per tutto il 2021 i proprietari di immobili soggetti al blocco degli sfratti per morosità. I locatori avranno il diritto al rimborso della prima rata di quest’anno dell’imposta.

Fino al bonus affitti, con cui viene prorogato il credito d’imposta sui canoni di locazione a uso non abitativo. Esteso alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del decreto.

E quanto al Bonus Vacanze, lo strumento è ora utilizzabile in agenzia di viaggi e nei tour operator, per l’acquisto di un servizio turistico in Italia e per il pagamento di pacchetti.

Infine, arrivano ulteriori finanziamenti per il comparto fiere e per i comprensori sciistici, oltre che un fondo ad hoc da 10 milioni per garantire tamponi gratis alle persone cosiddette “fragili”.