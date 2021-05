Dal Demo Hotel ai resort Sandals: le new opening del 2021













Dall’innovativo Demo Hotel di Rimini fino all’espansione in Giamaica di Sandals Resorts International. Ecco alcune delle più importanti new opening, italiane e non, pronte a contribuire al rilancio del turismo internazionale post Covid e ad accogliere gli ospiti nei prossimi mesi, sulla scia dell’allentamento delle restrizioni antivirus, dei pass sanitari e delle campagne di vaccinazione.

DEMO HOTEL

Tredici studi di architettura, un intero hotel da riprogettare, molteplici interpretazioni del concetto di ospitalità: sono gli elementi chiave del Demo Hotel di Rimini, il nuovo spazio ricettivo e hub di sperimentazione che vuole essere sia uno showroom permanente di idee e soluzioni, sia un’avventura emotiva ed esperienziale per chi vi soggiorna. «Stiamo creando qualcosa che non c’era – spiega Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality, società di consulenza alberghiera da cui nasce il progetto Demo – È una struttura unica in Italia».

LIFE RESORTS

Life Resorts annuncia la firma del “Life Resort Sciabache Beach” a Zambrone, sulla Costa di Tropea, in Calabria. La struttura conta 98 camere e family suite, piscine, impianti sportivi, spiaggia riservata e servizi di qualità per chi cerca una vacanza all’insegna del relax e della natura. «Lo Sciabache Beach Resort è un moderno 4 stelle che sorge in un contesto naturalistico di grande pregio – dichiara Enzo Carella, ceo & founder di Life Resorts – Un family resort che dispone di un parco naturale con oltre 45.000 mq di spazi verdi».

MAMA SHELTER

Il Mama Roma sarà il primo hotel in Italia dell’iconico brand Mama Shelter. L’apertura nella Capitale è prevista a luglio 2021 nel quartiere Prati, sulla riva destra del Tevere, con Città del Vaticano raggiungibile in pochi minuti a piedi e il cuore del centro storico a poche fermate di metropolitana. «Roma è la città magica per eccellenza – dice Serge Trigano, fondatore di Mama Shelter – La sua storia ci seduce a ogni angolo di strada. Fin dall’inizio dell’avventura Mama sognavamo di aprire qui, e questo sogno diventerà presto una realtà».

STARHOTELS

Riapertura di un’icona dell’hôtellerie fiorentina: il 30 aprile ha infatti inaugurato dopo un lungo periodo di ristrutturazione l’Helvetia & Bristol Hotel: 25 nuove camere e suite create dalla designer di fama internazionale Anouska Hempel. La struttura è stata completamente riqualificata grazie anche al contributo dei grandi maestri artigiani fiorentini. «Apriamo un nuovo angolo di città tutto da scoprire – sottolinea Elisabetta Fabri, presidente e ad di Starhotels – Riapriamo le nostre porte con il desiderio di tornare ad accogliere gli ospiti, offrendo bellezza, benessere e spensieratezza». Tra le innovazioni, l’avvio della proposta di ristorazione che coinvolgerà diversi spazi dell’hotel e, a seguire, il lancio di una spa che sorgerà dove un tempo c’erano le antiche Terme Romane.

CROSS HOTELS

Cross Hotels & Resorts ha firmato un importante accordo di gestione alberghiera con Kasetsinn Co. Ltd per aprire, ad agosto, il Cross Pattaya Phratamnak, in Thailandia. «Sono lieto di annunciare questo accordo – ha detto Harry Thaliwal, ceo di Cross – Attualmente, il nostro modello di business snello e resiliente ci offre la giusta manovrabilità per agire rapidamente. Credo che la nostra proposta di valore e la distribuzione globale ci abbiano consentito di massimizzare i vantaggi».

SANDALS

Sandals Resorts International (Sri) continua la propria espansione in Giamaica e annuncia l’acquisizione di tre nuove strutture, che vanno ad arricchire l’offerta del Gruppo sull’isola caraibica. Secondo quanto dichiarato da Adam Stewart, executive chairman di Sri, Sandals ristrutturerà due resort all inclusive in Giamaica acquisiti lo scorso anno, l’ex Jewel Dunn’s River Beach Resort & Spa a Ocho Rios e Jewel Runaway Bay Beach Resort & Waterpark, più una terza struttura che sorgerà fronte mare nei pressi del resort Ocho Rios.