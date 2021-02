Dal decreto Ristori al rilancio:

le priorità del ministro del Turismo













È la prima spallata al fiume di parole e di promesse che si sono spese negli ultimi mesi per il turismo. A darla è lo stesso neo ministro del Turismo, ancora (per poco) senza portafoglio, Massimo Garavaglia in due interviste, sul Corriere della Sera prima e Sky Tg24 dopo, utilizzando una parola da declinare per quello che ha definito (e non solo lui) il comparto più devastato dal covid: «Pragmatismo».

A partire dal passaporto sanitario e dalla questione corridoi turistici, su cui Garavaglia ha un’idea precisa: «Io penso che il mercato supererà la politica. Che si andrà in una direzione di fatto. E che dovremo agire senza lasciare un solo centimetro di vantaggio ai nostri competitor. Quello che faranno loro faremo noi, non resteremo indietro. Non succederà più», afferma al Corriere. Come a dire che, se nel contesto internazionale passera uno determinato modello di viaggio sicuro, l’Italia dovrà adeguarsi e fare altrettanto, anche seguendo gli input che arrivano dal mercato stesso.

Il ministro – le cui dichiarazioni d’intenti sono comunque più legate all’incoming che all’outgoing – non usa mezzi termini per descrivere l’attuale scenario: «C’è una situazione grave e c’è un’emergenza che travalica le contrapposizioni politiche. Oggi dobbiamo fare Pil», afferma, definendo il turismo «la prima industria del Paese, con 4 milioni e mezzo di addetti e ampi margini di miglioramento e sviluppo. Un settore che non può concedersi lentezze o incertezze e dove non dobbiamo più lasciare un solo centimetro ai competitor».

Chiave di volta saranno le vaccinazione a tappeto, come afferma lui stesso a Sky Tg24: «Chi chiude prima il percorso della vaccinazione avrà un vantaggio competitivo. L’Europa deve vincere insieme questa battaglia. È fondamentale. La prima cosa che vorrei fare nei prossimi giorni è firmare con le Regioni un protocollo che faccia vedere che si lavora tutti insieme, in squadra, per promuovere l’Italia nel mondo».

Per Garavaglia, uno dei problema principali di questo mondo è la frammentazione, quindi l’organizzazione. «E poi – prosegue – bisogna ragionare più in termini di industria del turismo, che non deve essere legata solo alla cultura, ma anche ad altri comparti. Se prendiamo i dati degli ultimi dieci anni l’Italia è cresciuta del 4,5%, mentre i nostri competitor del 6,5%. Quindi abbiamo perso quote di mercato, quello che dobbiamo fare è recuperarle. Tutti sognano di venire in Italia, il problema è che troppo spesso questo sogno non si realizza. È a quello che dobbiamo puntare».

La ricetta del neo ministro, chiarita al Corriere della Sera, prevede un’azione in due fasi: la prima riguarda la sopravvivenza delle imprese attraverso un decreto Ristori con «normative adeguate, aiuti in conto capitale, facilitazioni per le ristrutturazioni, allungamento dei termini per i prestiti erogati, e un sostegno alle politiche per il lavoro per chi è in difficoltà». Subito dopo, «occorre migliorare la competitività dell’intero comparto».

La chiave di tutto è nella piena autonomia che il premier Mario Draghi intende dare al nuovo ministero del Turismo, che sarà così in grado di interloquire con altri dicasteri. Si dovrà poi procedere al superamento dell’impasse causato dalle molteplici azioni adottate in ordine sparse da Regioni e Comuni. In una parola fare sistema senza campalinismi.

Garavaglia è poi convinto, come dichiarato dallo stesso Draghi, che: «L’industria del turismo sarà la prima a ripartire e noi dobbiamo tenere in vita più aziende possibili e i lavoratori con una professionalità difficile da recuperare dall’oggi al domani. Ci sarà un confronto con il premier e con i colleghi per individuare le misure più opportune per raggiungere quell’obiettivo. Le risorse vanno trovate all’interno del budget di 32 miliardi».

Una volta salvate le aziende, bisognerà far ripartire la macchina turismo, tenendo presente che «tutto può essere deciso, ma in modo coordinato e ordinato». Non come accaduto con la proroga dello stop agli impianti di sci, da cui è scaturito il primo attrito all’interno del nuovo esecutivo.