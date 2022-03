Dal Covid a Stornohotel: così Ergo presidia il mercato













Ergo Assicurazioni presidia il mercato con il suo cavallo di battaglia, il prodotto Stornohotel. Anche in quest’ultimo periodo, infatti, la compagnia riscontra una larga adesione delle strutture a questa polizza che viene utilizzata come modalità per tutelare il guadagno dell’albergatore, il quale può strutturare una scaletta di penali in caso di annullamento del soggiorno, recuperando il dovuto senza creare, al tempo stesso, nessun danno al cliente.

Un circolo virtuoso che Ergo auspica che possa allargarsi sempre più a tutta Italia, anche alle regioni del centro-sud in vista di un’intensa stagione estiva.

Per la compagnia assicurativa di Monaco si chiude un periodo complicato: «A tutte le compagnie, a cavallo tra Natale e Capodanno, si è rovesciata addosso una mole di richieste di rimborso incredibile, sia per annullamento che per quarantena – ha dichiarato Daniela Panetta, direttore commerciale di Ergo – Abbiamo passato davvero delle vacanze da incubo, gestendo un numero di sinistri dieci volte maggiore rispetto alla normalità. Ora stiamo concludendo tutta la parte successiva».

Alla variante Omicron, che ha scombussolato le festività natalizie (e non solo), i player del settore insurance hanno reagito in modo variegato: «Per quanto ci riguarda, nonostante tutto, abbiamo superato tutto in tranquillità senza alcuna revisione di programma. Perché? Noi siamo stati tra i più lenti ad aprire alle coperture Covid, forse siamo stati gli ultimi ad andare sul mercato con questa tipologia di prodotto. Questo perché volevamo essere certi al 100% di quello che andavamo a promettere e non volevamo cadere alla prima difficoltà. La nostra prudenza ci ha premiato».

«Prossimo futuro? La pandemia, e ora anche lo scenario geopolitico, ci ha aiutato a capire che l’assicurazione serve. Nei prossimi mesi apporteremo migliorie all’offerta», ha concluso il direttore commerciale.