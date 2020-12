Dal co-living agli eventi: l’ospitalità ibrida di 21 Wol

Superare il tradizionale concetto di hotel e realizzare una contaminazione tra diverse forme di ospitalità. È l’idea – divenuta realtà – di 21 Way of Living, che ha aperto a Milano Centro la sua prima struttura emblema di un progetto ambizioso e innovativo, completamente nuovo nel panorama alberghiero italiano e sicuramente ispirato ai più grandi esempi europei.

21 Way Of Living vuole essere un luogo dalle molteplici funzionalità, dove si fondono interno ed esterno, svago e lavoro, accogliendo la vivacità e l’unicità che caratterizzano città come Milano. Il progetto imprenditoriale è di Alessandro e Mauro Benetton che hanno scelto un team di giovani esperti professionisti, spinti da talento, passione e desiderio di novità, per accendere una nuova luce nel quartiere Città Studi del capoluogo lombardo, con 120 camere attrezzate sia per short che per long stay, co-living, co-working, eventi ed esperienze legate al food.

Il tutto, con l’obiettivo di espandersi. Per il 2022, infatti, è già pronto il raddoppio: «Apriremo una nuova struttura sui Navigli con la stessa filosofia – spiega il managing director Nicola Accursio, forte di circa 15 anni d’esperienza in realtà come Nh Hotels e Gruppo Una – Vogliamo creare una community mettendo insieme diverse forme di ospitalità che coesistono in un ambiente vivo, stimolante e ricco di esperienze, facendo leva anche sulla componente eventi. Tra l’altro abbiamo acquisito un immobile anche in un’altra città, diversa da Milano. Comunicheremo il tutto nel momento opportuno».