Dai villaggi ai castelli: l'Italia di Volonline alla Bmt













Volonline prepara la sua stagione estiva focalizzata sull’Italia, disponibile in dynamic packaging, pacchetti a date fisse e soluzioni su misura che verranno presentati anche nel corso della Bmt di Napoli, cui l’operatore partecipa (pad.6, stand 6012-13).

«La nostra è un’Italia di nuova concezione – ha commentato Luca Frolino, responsabile booking e programmazione Italia Volonline – È un’offerta più vicina per operatività e tipologia di esperienza alle logiche del lungo raggio e dell’incoming. Proposte in grado di appagare la voglia di vacanza del cliente, garantendo sicurezza, tranquillità e assistenza, aspetti ormai diventati imprescindibili tanto per il viaggiatore quanto per l’agente di viaggi».

Sul fronte del dynamic packaging, l’accesso al prodotto Italia è disponibile sulla piattaforma Pro.Volonclick: si possono prenotare servizi singoli oppure tour e combinati trasporti più hotel. Sulla stessa piattaforma sono disponibili i pacchetti a date fisse, con un’ampia selezione di villaggi, hotel e resort concentrati nella maggior parte dei casi in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Chiude l’insieme di proposte sull’Italia il prodotto “à la carte” con castelli, agriturismi, casali, masserie, chalet e boutique hotel, ma anche fattorie, relais, dimore storiche, ville di lusso e tenute. Infine, nei piani di Volonline c’è spazio per pacchetti speciali su Grecia, Spagna, Malta e Cipro.

